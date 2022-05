Das IT-Vertriebsunternehmen Siewert & Kau spendet zusammen mit Fujitsu 15 Bienenstöcke mit kompletten Völkern an eine Kölner Einrichtung für beeinträchtigte Menschen.

Vorausgegangen war eine Verkaufsaktion, die im vergangenen Jahr startete: Siewert & Kau und der Serverspezialist Fujitsu kündigten an, pro gekauftem Server eine Höheneinheit eines Bienenstocks für das Städtische Behindertenzentrum Dr. Dormagen-Guffanti und seine Bewohner zu spenden. „Server sind eckig, summen und sind stapelbar. Das gleiche gilt für Bienenkästen. Was liegt also näher, Server und Bienen gleichzusetzen,“ erklärt Markus Hollerbaum, Managing Director von Siewert & Kau, die Aktion.

Bienen als Teil der Betreuung

Insgesamt kamen 15 komplette Bienenstöcke zusammen, die nun der Einrichtung übergeben wurden. Margarethe Wrzosek, selbst Imkerin und Leiterin der Einrichtung, die zu den Sozial-Betrieben-Köln gehört, kommentiert: „Wir haben hier seit 15 Jahren Bienen und für die hier betreuten Menschen ist das eine Arbeit und ein Teil des Lebens geworden. Sie haben dadurch eine produktive Aufgabe und freuen sich jeden Morgen auf den selbst hergestellten Honig beim Frühstück. Zudem machen wir Führungen für Erwachsenengruppen, Seniorenclubs, Vereine sowie umliegende Kindergärten und Schulen. Die Menschen hier begegnen anderen Menschen auf Augenhöhe. So können wir Inklusion in einem ökologischen Rahmen betreiben.“

Zur Aktion habe Siewert & Kau gutes Feedback bekommen, berichtet Björn Siewert, Managing Director von Siewert & Kau. „Gerade die Kombination Umweltschutz und die lokale Unterstützung des Behindertenzentrums hat Aufmerksamkeit erregt und mag der Grund sein, dass sich die Kunden letztlich dafür entschieden haben, bei uns einen Fujitsu Server zu erwerben.“

Das fachgerechte Aufstellen der Bienenstöcke erfolgt durch einen erfahrenen Imker aus Köln. Ein schöner Effekt der Aktion sei, dass nun auch Unternehmen im B2B-Umfeld diese Aktion nachahmen und beispielsweise kleine Spenden einer Schule übergeben.