Die diesjährige Online-Marketing-Messe OMR war mit 70.000 Besuchern voll besucht. Nicht nur auf Social Media war das Hamburger Digitalmarketing-Event dauerpräsent – auch vor Ort drängelten sich die Besucher, um sich Face-to-Face über die neuesten Lösungen zu informieren und sich auszutauschen.

Auch die visunext Group stellte auf der OMR aus – und erfuhr viel Interesse für seine Lösungen in den Bereichen Präsentationstechnik, Konferenzraum-Ausstattung und digitale Bildungsräume. „Es gab viele Anfragen zu schlüsselfertigen Streaming-Lösungen für Unternehmen, Coworking Spaces und Hotels“, resümiert visunext-COO Axel Niclas. „Aber auch die Ausstattung für den perfekten modernen Arbeitsplatz war gefragt. Viele haben mit der Technik improvisiert, wollen aber für die Zukunft doch auf eine professionellere Ausstattung gehen.“

Kunden wollen Profi-Lösungen

Das Angebot von visunext umfasst die gesamte Hardware für professionelle Konferenzraumtechnik, digitale Bildungsräume, Audio- und Video-Streaming sowie für die Heimkino-Ausstattung. Die Entscheidung für eine Teilnahme am OMR Festival als Aussteller fiel kurzfristig – als ganz sicher war, dass die Veranstaltung nach den Corona-Beschränkungen in vollem Umfang stattfindet und damit auch der intensive Austausch mit den Besuchern endlich wieder möglich wird. Mehr als 100 Gespräche mit Potenzial führte visunext auf seinem 30 Quadratmeter großen Stand.

Dabei kamen Projektanfragen aus dem gesamten Spektrum vor: Ein Immobilienentwickler beispielsweise will in seinen Coworking Spaces Räume mit Streaming-Studios einrichten, in die sich wiederum seine Kunden einmieten können. Dieses Mietmodell ist laut visunext aktuell auch bei Hotels sehr gefragt, deren Businesskunden wert auf eine erstklassige Arbeitsausstattung legen.

Hybrides Arbeiten, moderne Meetingräume

Ein anderes Unternehmen brauchte Räume für Video-Conferencing, um hybrides Arbeiten mit fünf bis zehn Teilnehmern vor Ort und zugeschalteten Teilnehmern zu ermöglichen. Ein anderer neuer Kunde setzt für die Modernisierung seiner Meetingräume nun auf interaktive Displays statt auf Leinwand und Beamer. „Wichtig und für viele Interessenten überraschend war, dass wir das, was wir als Systemhaus vorschlagen und planen, auch komplett selbst einbauen und fertig installieren“, betont Axel Niclas.

Der erfolgreiche OMR-Auftritt von visunext zeigt, dass der Weg ins Digitale auch die entsprechenden technischen Lösungen zur Umsetzung braucht – und dass gerade die Technologien gefragt sind, die das Digitale mit der echten Welt verbinden.