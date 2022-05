Anja von Fraunberg verantwortet ab 1. Juni 2022 den Bereich Kommunikation und Events beim Institute for Digital Out Of Home Media (IDOOH). Mit der neu geschaffenen Position soll der Anfang des Jahres gegründete Verband für digitale Außenwerbung in und außerhalb der Branche gestärkt werden.

Zu ihrem Kompetenzbereich zählen neben klassischer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Gattungsmarketing auch die Bereiche Event- und Award-Management.

Erfahrene Fachjournalistin

Der Verband gewinnt mit Anja von Fraunberg eine erfahrene Fachjournalistin, die seit mehr als 20 Jahren in der Medien- und Außenwerbebranche tätig ist. Insbesondere die digitale Außenwerbung hat Anja von Fraunberg von Anfang an begleitet. Als langjährige Redakteurin und Autorin bei Werben & Verkaufen, Meedia, Marke 41 und OOH! mit Schwerpunkt Out-of-Home kennt die Germanistin die Außenwerbebranche und die für die relevanten Themen.

„Seit Beginn meiner beruflichen Laufbahn begeistert mich die Außenwerbung“, sagt Anja von Fraunberg. „Dabei ist vor allem Digital-out-of-Home durch seine rasante Entwicklung und zunehmende Relevanz ein extrem spannendes und zukunftsträchtiges Umfeld. Ich freue mich sehr, das Thema nun als Teil des IDOOH-Teams vorantreiben zu dürfen.“

Möglichkeiten zur Gestaltung

Nadia Abou El Ela, Geschäftsführerin IDOOH, erläutert: „Wir freuen uns, gemeinsam mit Anja von Fraunberg die Wahrnehmung des IDOOH und der Gattung weiter zu stärken. Der Verband besteht erst seit 2022, sodass wir viele Gestaltungsmöglichkeiten haben, die wir jetzt gemeinsam anpacken.“

Frank Goldberg, Geschäftsführer IDOOH, ergänzt: „Mit Anja von Fraunberg gewinnen wir nicht nur eine erfahrene Fachjournalistin, sondern eine echte Außenwerbe-Expertin. Durch ihr langjähriges Engagement beim Deutschen Mediapreis bringt sie zudem fundierte Kenntnisse im Event- und Award-Management mit, wovon wir auch bei der weiteren Etablierung unseres noch jungen Kreativ-Awards DOOH Creative Challenge profitieren.“