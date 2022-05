Auf der ISE konnte man schon mit ihm sprechen, nun hat es Sony offiziell verkündet: Das Unternehmen baut seine Beratungs- und Lösungskompetenz im deutschsprachigen AV-Markt aus und holt sich Thomas Eisentraut im Bereich Business Development an Bord.

Der 41-jährige IT- und AV-Spezialist ist seit 1. Februar 2022 neuer Business Development Manager bei Sony Professional Displays & Solutions für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In dieser Funktion wird er Unternehmen und Institutionen bei Entwicklung und Ausbau technischer Kommunikationsstrukturen beraten und begleiten. „Unsere Industrie wandelt sich in einer kaum vorstellbaren Geschwindigkeit“, sagt Thomas Eisentraut. „Was heute im Bereich Digital Signage- oder AV-Workspace-Lösungen bei vielen Unternehmen zum Standard gehört, war vor wenigen Jahren kaum vorstellbar. Sony gehört dabei schon immer zu den Vorreitern, die den Markt mit innovativen Produkten und zukunftsfähigen Lösungen nach vorne bringen. Ich bin unglaublich stolz, Teil des Teams zu sein.“

Vor seinem Start bei Sony war Thomas Eisentraut als Sales Manager DACH für Tripleplay tätig. Dort war er für die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens, sowie für die Beratung und Betreuung der Distributoren, Integratoren und auf für ausgewählte Endkunden verantwortlich. Bei Sony kann Thomas Eisentraut nun von dieser Erfahrung profitieren, denn auch im AV-Markt spielen Informationstechnologie und Vernetzung eine immer bedeutendere Rolle. Thomas Eisentraut: „Mein Ziel bei Sony ist es Planer, Berater und professionelle Kunden von unserem Professional Displays & Solutions-Portfolio zu überzeugen“, erklärt Thomas Eisentraut. Die Grundlage für den erfolgreichen Einsatz der Sony-Lösungen sei dabei die intensive Beratung hin zu einer zielführenden AV-Struktur in Unternehmen, im Einzelhandel oder in Bildungseinrichtungen.