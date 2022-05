Wie Digital Signage-Lösungen die Orientierung in weitläufigen Gebäuden vereinfachen können, zeigt das Projekt von komma,tec redaction im Rathaus Bochum. Der Integrator Dekom stattete den gesamten Gebäudekomplex des Rathauses mit einem digitalen Beschilderungssystem von komma,tec aus.

Digital durch alle Ämter

Die Lösung besteht unter anderem aus digitalen Infoboards und einem Wegeleitsystem. Alle Displays werden über die komma,tec-Software Display Star zentral gesteuert. Raumänderungen können damit flexibel angepasst werden. Das Projekt soll zeigen, wie digitale Beschilderung in öffentlichen Gebäuden Bürgern und Mitarbeitern den Alltag vereinfachen kann. Am Eingang sind großflächige 86“-Infoboards mit Touch-Funktion angebracht. Hier können sich Besucher eigenständig informieren, welche Behörde oder welches Amt für ihr Anliegen zuständig ist. Digitale Wegweiser helfen im Anschluss, zum Zielort zu gelangen.

Terminbuchung mit Aufrufsystem

Für die einzelnen Abteilungen entwickelte komma,tec redaction ein digitales Aufrufsystem. Über eine Schnittstelle werden die gebuchten Daten aus einem Fremdsystem übernommen. Der Bürger loggt sich online ein, bucht sich einen Termin in einem der Ämter und bekommt daraufhin eine Nummer zugeteilt. Wenn sich der Besucher später im Wartebereich des entsprechenden Amtes befindet, wird nach einiger Zeit auf dem Display des digitalen Aufrufsystems seine Nummer angezeigt. Auch der Raum, in dem der Termin stattfinden soll, wird hier per Zimmernummer genannt. Vor den Räumen sind digitale Türschilder angebracht, die den Besuchern mit Hilfe von grünem beziehungsweise rotem Licht anzeigen, welcher Raum frei und welcher belegt ist.