Retail Umdasch integriert ESL in Müller-Filiale

ESL – also elektronische Preisschilder – bieten Händlern vor allem den Vorteil, Preisänderungen zentral, ohne großen operativen Aufwand zu steuern. Das Handelsunternehmen Müller entschloss sich, das Konzept in einer seiner Filialen zu testen und nahm sich dabei das österreichische Unternehmen Umdasch zur Seite. Der Retail-Experte stattete für Müller die sich über zwei Stockwerke erstreckende Drogerieabteilung im Ulmer Stammhaus mit digitalen Labels aus.

Umgerüstet wurde während des laufenden Betriebes. „Es gab für die Kunden keine Einschränkungen. Alle Bereiche waren offen und frei zugänglich,“ erzählt Manuel Pilz, Senior Sales Manager bei Umdasch und Verantwortlicher des Testlaufs. Um den Erfolg des Projekts sicherzustellen, stimmte sich Umdasch schon in der Vorbereitungsphase eng mit dem Team von Müller ab.

Laut Umdasch bedarf es bei der Einführung einer elektronischen Ausschilderung einer Reihe präzise auf den Kunden abgestimmter Details, um schlussendlich einen reibungslosen Ablauf am Point of Sale zu gewährleisten. Die Preisschilder sind mit dem Warenwirtschaftssystem der Drogeriekette verbunden. Um Anpassungen auf Knopfdruck zu ermöglichen, integrierte Umdasch seine cloudbasierte umdasch experience Platform (UXP). Die Layouts der einzelnen Schilder unterscheiden sich je nach Preiskategorie: Standard-, Aktions- und Streichpreis. Für die Orientierung im Store brachte Umdasch Einlegestreifen mit Farbleitsystem an.

Für die Montage war wichtig, dass die Schiene mit dem Glasfachboden kompatibel ist. Da die elektronischen Etiketten über den Fachboden ragen, lässt sich die Schiene für ein einfaches Ein- und Ausräumen umklappen. Die bestehenden Kunststoff-Produkttrenner können mittels eines Klicksystems integriert werden. Außerdem wurden die digitalen Labels mit individuellen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, wie einem Rammschutz auf Einkaufswagenhöhe.

Laut Manuel Pilz steht Umdasch auch in der Post-Projektphase in Austausch mit Müller. Ob das Handelsunternehmen schon plant, noch weitere Filialen mit ESL umzurüsten, ist noch nicht bekannt.