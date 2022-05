Um die digitalen Werbeflächen in seinen Aufzügen zu vermarkten, startet Schindler erstmals eine Influencer-Kampagne. Der Anbieter für Aufzüge und Fahrtreppen hat sich dabei die Elevator Boys zur Seite gezogen – eine Gruppe von fünf Jungs Anfang 20, die mit ihren Tiktok-Videos in Aufzügen bekannt geworden sind. Für Schindler sind sie damit der ideale Werbepartner für die „Make an Impact“-Kampagne, die die DooH-Flächen bewirbt.

Werbe-Effekt am Point of Wait

Der 23-sekündige Werbespot zeigt Bene Schulz, einen der Elevator Boys, „gefangen“ im Mediascreen des Aufzugs, woraufhin er von den anderen Jungs aus dem Bildschirm befreit werden muss. Der Spot läuft in Aufzügen von Schindler und im Netzwerk des Berliner Vermarkters Hygh, mit dem Schindler ebenfalls eine Kooperation geschlossen hat. Die Kampagne soll helfen, DooH in Aufzügen zu etablieren. Laut Schindler können Aufzugsmedien – am Point of Wait platziert – die Aufmerksamkeit der Zuschauer länger fesseln als klassische DooH-Platzierungen.

Influencer auch bei B2B

Kollaboration mit Influencern ist bisher hauptsächlich im B2C-Bereich ein beliebtes Marketing-Tool. Für ein technisches B2B-Unternehmen wie Schindler ist diese Art von Werbung noch Neuland. Die Elevator Boys für die Kampagne zu gewinnen, war laut Jan Steeger, Head of Communication & Marketing bei Schindler, ein Glücksfall: „Kann es einen besseren Brand-Fit geben als zwischen einem Aufzughersteller und äußerst sympathischen Creators, die hauptsächlich Videos in Aufzügen produzieren und diesen Drehort sogar im Namen tragen?“

Mit Elevator Boys gegen Fachkräftemangel

Schindler will in Zukunft die Reichweite der Elevator Boys bei jungen Menschen gezielt nutzen. Jan Steger stellt sich eine Image-Kampagne mit den Influencern vor, um die Attraktivität von Berufen wie Aufzugstechniker zu erhöhen. Nach Produktwerbung sollen die Jungs nun beim Fachkräftemangel helfen.