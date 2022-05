Aufzughersteller Schindler und Ströer kooperieren bei der Erschließung und Vermarktung von Werbeinventar in Bürogebäuden. In diesem Zuge vermarktet der Außenwerbe-Gigant die Werbeflächen in Aufzügen, die Teil des Schindler Media Network sind.

Das Network soll laut Schindler eine gesteigerte DooH-Kontaktqualität und die präzise Ansprache potenzieller Kundschaft bieten. „Wir adressieren Zielgruppen mit hoher Kaufkraft und -bereitschaft am ablenkungsfreien Point of Wait im Aufzug. Dort richten wir ihre Aufmerksamkeit auf hochwertige redaktionelle Inhalte und öffnen dieses Umfeld für Werbekunden“, erklärt Frank Schach, CEO von Schindler Deutschland. „Das Inventar kann mikrolokal eingekauft werden und genießt eine rund 20-sekündige Aufmerksamkeit. Damit rücken wir an TV-Spot-Länge heran und ermöglichen ein Storytelling, das es im DooH bisher nicht gab.“

Werbetreibende, Mediaagenturen und andere Unternehmen, die Bürogebäude in ihre Werbung einbeziehen wollen, können die Screens über Ströer sowohl klassisch als auch programmatisch buchen.

„Die Werbeflächen in den Aufzügen von Schindler bilden eine ideale Ergänzung zu unserem Public Video Portfolio. Durch die aufmerksamkeitsstarke Platzierung können attraktive Zielgruppen in der Aufzugsituation mit einer Branding- oder Abverkaufsbotschaft angesprochen werden“, sagt Andreas Heintze, SVP Public Video bei Ströer.

Gemäß der Nomenklatur von Ströer läuft das Angebot unter dem Brand Public Video Elevator.

Das Schindler Media Network startete im Sommer vergangenen Jahres (invidis berichtete). Schindler stellt Gebäudeeigentümern das Schindler Media Network als End-to-End-Lösung zur Verfügung, einschließlich der Installation und des laufenden Betriebs des Netzwerks. Inhalte können einfach über eine mobile App hochgeladen und aktualisiert werden, was eine vollständig digitale Gebäudekommunikation ermöglicht, die unabhängig von Ort und Zeit ist und in Echtzeit ausgespielt wird.

Das Schindler Media Network umfasst derzeit zwölf deutsche Städte, weitere Städte und Screens kommen sukzessive hinzu. Es ergänzt die Schindler-Ahead-Plattform, die bereits Lösungen für Konnektivität, Datenübertragung, Netzwerkmanagement, Gerätemanagement und Fernüberwachung umfasst. Im März hatte Schindler bereits Hygh als Vermarktungspartner vorgestellt.