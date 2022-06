Deutsche Post DHL Group in Bonn, Vorwerk in Wuppertal, das Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach, das Städtische Klinikum Dresden und AOK Nord-West aus Dortmund: Im Auftrag von Primus Service digitalisierte Blaue Erdbeere 2021 fünf Kantinen namhafter Unternehmen.

Primus Service wurde 1998 als Tochter-Unternehmen der Malteser-Gruppe gegründet und hat sich in den letzten 20 Jahren zu einer festen Größe in der deutschen Catering-Szene entwickelt.

Mit viewneo als Software-Partner konnte Blaue Erdbeere eine individuelle Schnittstelle zur im Einsatz befindenden Foodservice-Software aufsetzen. Dabei erstellt jeder Küchenchef wie gewohnt in der Cloud seine Rezepte, Gerichte und Speisepläne. Die neu geschaffene Schnittstelle von viewneo ruft standortbezogene Gerichtsauslobungen mit Bildern, Beschreibungen und Preisen automatisiert in ein Digital-Signage-Template ab. Die Gerichte werden zeitgesteuert auf den neu installierten Displays, an den verschiedenen Countern ausgelobt.

Individueller Content

Dabei entscheidet die Betriebsleitung individuell, welche Informationen ausgespielt werden. So zeigen die Displays auf dem Campus der Deutschen Post DHL den Gästen beispielsweise auch den

Klima-Score des jeweiligen Gerichtes an und sensibilisieren damit die Gäste für eine nachhaltige Ernährung. Aufgrund der hohen Internationalität am Standort werden die Menü- und Gerichtsauslobungen im Wechsel in Deutsch und Englisch angezeigt. Auch Allergene und Zusatzstoffe sind klar ersichtlich. Ein besonderes Highlight bilden die zwei großformatigen 86-Zoll-Stelen, die an zwei Knotenpunkten im Post Tower eine tagesaktuelle Gesamtübersicht aller Gerichte präsentieren und spezielle Angebote oder Aktionen bewerben.

„Mit der Blauen Erdbeere haben wir einen verlässlichen Werbetechniker gefunden, der uns sowohl bei der Raumgestaltung unserer Kantinen als auch bei der Umsetzung digitaler Medieninhalte

lösungsorientiert und kreativ zur Seite steht. Dank ihrer Unterstützung bei der individuellen Schnittstellenprogrammierung konnten wir 2021 gleich fünf Kantinen digitalisieren. Mit der intelligenten Schnittstellenanbindung sparen wir seitdem wertvolle Zeit bei der Gerichtsauslobung und bieten unseren Gästen durch die bebilderte und mehrsprachige Anzeige echte Mehrwerte“, erklärt Samira Ganschinietz, Marketingleiterin von Primus Service.