Der Display-Hersteller Data Modul will mit neuen Touch-Sensoren auch Displays in Sonderformaten bedienen. Neben den standardmäßig rechteckigen Sensoren sind nun auch runde und quadratische mit im Sortiment. Damit will Data Modul in Märkte, in denen kleine Displaygrößen und Produktdesigns im Sonderformat gefordert sind. Die neuen Touch-Sensoren lassen sich zum Beispiel in Wearables, Handheld-Geräten oder verschiedenen Gaming-Applikationen integrieren. Optisch werden sie auf kundenspezifisches Coverglas und Display gebondet.

Laut dem Hersteller steigt der Bedarf an Sonderformaten und individuellem Produktdesign im Display-Bereich. Bei den neuen Lösungen setzt er, wie bekannt aus dem Produktportfolio, kapazitive Touch-Technologie ein. Besonders bei Wearables mit kapazitivem Touch sei die Sicherstellung eines stabilen Erdungsdesigns (Grounding) eine besondere Herausforderung. Data Modul nutzt ein eigenes Tuningtool, Easy Analizer, um Settings und Parameter eines Touch-Displays einzustellen. So können laut Hersteller PCAP-Lösungen feinjustiert werden, unabhängig davon, ob ein Touch-Controller von Microchip oder Ilitek eingesetzt wird.