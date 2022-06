JC Decaux gab heute bekannt, dass die britische Tochtergesellschaft JC Decaux UK ihre Werbestandorte am Londoner Flughafen Heathrow um Möglichkeiten mit Programmatic Buying aufgerüstet hat. Das Angebot wird Werbetreibende und Medienkäufer mit dem Werbeinventar über die SSP Viooh verbinden. Werbetreibende können somit in Heathrow, dem verkehrsreichsten Flughafen Großbritanniens und einem führenden internationalen Reisezentrum, die präzise Zielgruppenansprache und die Flexibilität des programmatischen Einkaufs mit der Effektivität von DooH verbinden.

JC Decaux wird die neuen programmatischen Möglichkeiten auf mehr als 700 Screens in allen Heathrow-Terminals und dem Heathrow Express einführen. Werbetreibende können zukünftig ihre eigenen Daten oder die von Drittanbietern in ihre Kampagnen integrieren und Passagierzahlen nach Terminal, Passagierprofile und Informationen darüber, wie sich Passagiere auf dem Flughafen bewegen, nutzen, um das Premium-Publikum am Flughafen zu erreichen.

Fraser Brown, Retail and Property Director, Heathrow, sagt: „Wir sind stolz auf das hochmoderne digitale Werbeportfolio in Heathrow, und Programmatic bietet eine großartige Gelegenheit, den Zugang zu einer noch breiteren Palette von Marken zu öffnen. Dies wiederum dürfte die Bildschirme für unsere Passagiere noch attraktiver machen und ihr Flughafenerlebnis verbessern.“

DooH-Kampagnen noch flexibler

Jean-Christophe Conti, CEO von Viooh, erläutert: „Wir freuen uns, unser programmatisches Digital-out-of-Home-Angebot am Flughafen Heathrow in Partnerschaft mit JC Decaux zu starten. Die Kombination des hochwertigen Flughafeninventars von JC Decaux mit den programmatischen Fähigkeiten von Viooh wird es Marken ermöglichen, sehr gezielte, flexible und messbare DooH-Kampagnen am Flughafen Heathrow zu erstellen. Dieses Angebot ermöglicht es auch mehr Marken, das Flughafenpublikum zu erschließen, das eine hohe Verweildauer hat und bereit ist, Geld auszugeben – was dieses Publikum aus programmatischer Sicht aufgrund dieser sehr gefragten Zielgruppensegmente extrem begehrenswert macht“.

Jean-François Decaux, Co-CEO von JC Decaux, sagte: „Während sich der Reiseverkehr wieder öffnet, definiert der Flughafen weiterhin Prestige und Luxus und unterstreicht die Bedeutung von Heathrow als wichtiger Partner und als Umfeld für unsere internationalen Werbekunden und deren Agenturen. Wie wir bereits in 17 unserer Märkte weltweit gesehen haben, bietet der programmatische Einkauf unseren Kunden eine größere Flexibilität bei ihren digitalen Out-of-Home-Kampagnen in Bezug auf Targeting, Messung, Optimierung und datengesteuerte Ausspielung in Echtzeit. Indem wir Out-of-Home in das digitale programmatische Ökosystem einbinden und Omnichannel-Kampagnen ermöglichen, spielt JC Decaux eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation von Out-of-Home weltweit.“

JC Decaux betreibt Werbung an 154 Flughäfen in 38 Ländern und an 7 der 10 größten Flughafendrehkreuze weltweit. Die Gruppe hat den programmatischen Verkauf über ihre Werbeflächen an Flughäfen wie Heathrow, Singapur, Frankfurt, Mailand, Turin, Sydney, Boston, Dallas, Houston, Los Angeles, Pittsburgh, Hongkong, Paris CDG und Orly sowie an 12 französischen Regionalflughäfen eingeführt. Für 2022 ist das Ziel, den programmatischen Verkauf auf die anderen amerikanischen Flughäfen auszudehnen, auf denen JC Decaux die Werbekonzession betreibt.