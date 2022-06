Der Digital Signage Summit Europe kehrt am 6. und 7. Juli 2022 nach München zurück – mit seiner bisher beeindruckendsten Rednerliste. Die Veranstalter konnten mehr als 60 einflussreiche Persönlichkeiten der Branche rekrutieren, darunter C-Level-Führungskräfte, Konzept- und Content-Rockstars sowie Disruptoren, die die Zukunft von Digital Signage verändern werden.

Kritische Denker aus der gesamten EMEA-Region sprechen über Konzepte und Innovationen. Vier brandaktuelle Themen stehen dabei im Zentrum:

• Digital Signage ist Business-Critical: Es wird aufgezeigt, warum Digital Signage heute entscheidend für den Geschäftserfolg ist.

• Green Signage: Wie kann man Nachhaltigkeit in der digitalen Beschilderung erreichen?

• Branchenentwicklungen: die neuesten Veränderungen auf dem Markt

• Konzepte und Content: Wie man Erlebnisse in der realen Welt und im Metaverse schafft

Das Programm beinhaltet erstklassige Keynotes, Diskussionsrunden und Kamingespräche sowie exzellente Networking-Möglichkeiten – einschließlich der Möglichkeit, sich mit den Führungspersönlichkeiten der Industrie zu treffen.

Mit dabei sind auch die Projekte und Digital Signage-Strategien globaler Unternehmen und Marken sowie aufstrebender Herausforderer, darunter Audi, Porsche, Hugo Boss, Stratacache, Google, Intel, Imaculix, Admira, Siemens, Sharp NEC Display Solutions, Telelogos, Sage+Archer und dan pearlman Group. Ein Augenmerk gilt auch der Zukunft von Schlüsselmärkten, einschließlich DACH, Nordics, UK und dem Mittleren Osten.

In einer Reihe von hochkarätigen Podiumsdiskussionen wird das diesjährige Thema „Digital Signage Business-Critical“ erörtert, die neue Rolle von IT-Integratoren und IT-Abteilungen beleuchtet, Geschäftsmodelle für einen besseren Ansatz für zukünftiges Digital Signage untersucht und die Themen Nachhaltigkeit, Green Signage sowie DooH und Mobilität diskutiert.

Zu den Highlights, die man nicht verpassen sollte, gehören:

The Leaders Panel – Ist groß groß genug? (Mittwoch 10:30 – 10:50 Uhr)

• Per Mandorf – CEO & Presdent, ZetaDisplay

• Manlio Romanelli – President, M-Cube

• Alberto Cáceres Tejedor – Group CEO, Trison World

• Jonathan Wharrad – VP Global Brands, Mood Media

• Roi Iglesias – Marketing Manager Strategy & Innovation, Econocom

Green Signage – Tackling Digital Signage’s Carbon Footprint (Mittwoch 11:30 – 11:50 Uhr)

• Theresa Kirchweger – Sustainability Manager, Umdasch The Store Makers

• Christof Böhm – Senior Vice President Engineering, Quality Assurance & Service, Sharp NEC Display Solutions

• Rainer Karcher – Global Director of IT Sustainability, Siemens

How Porsche is Changing the Rules of the Digital Signage Industry (Mittwoch 12:00 -12:20 Uhr)

• Roland Grassberger – CEO, Grassfish Marketing Technologies

• Oliver Mack – Managing Partner, Macom

• Alberto Cáceres Tejedor – Group CEO, Trison World

Boss (Donnerstag 10:10 – 10:30 Uhr)

• Robin Hoffmann – CEO, Heardis

• Holger Konschewsky – Global Marketing & Brand Communications Manager Instore Digitalization, Hugo Boss

• Markus Doetsch – Managing Partner Procult, Heinekingmedia

Changing the Game of Media Player (Donnerstag 10:30 -10:50 Uhr)

• Stanislav Richter – Geschäftsführer, SignageOS

• Radjen van Wilsem – Geschäftsführer, CS Digital Media

Das vollständige Programm ist jetzt online verfügbar unter www.digitalsignagesummit.org/europe.

Early-Bird-Tickets sind bis einschließlich zum 20. Juni erhältlich, also verpassen Sie nicht Ihre Chance, dabei zu sein – registrieren Sie sich unter diesem Link ).