Nächste Woche startet der DSS Europe und hat einige der größten Namen der Branche als Redner gewonnen. Nun steht auch die Liste der ausstellenden Unternehmen. Die Besucher können Kontakte knüpfen und die neuesten Nachrichten von 14 der führenden Namen im Bereich Digital Signage entdecken, die in einem speziellen Ausstellungsbereich vertreten sein werden. Das aktuelle Programm umfasst:

Diamant-Sponsoren:

– Sharp NEC Display Solutions ist ein führender Anbieter von Digital Signage und visuellen Display-Lösungen. In den letzten Jahren hat das Unternehmen zahlreiche Funktionen und Tools entwickelt, die einen nachhaltigeren Betrieb seiner Digital Signage Geräte ermöglichen.

Gold-Sponsoren:

– Die Sensoren und Aktoren von Nexmosphere wurden entwickelt, um Digital Signage in reichhaltige und intuitive Erlebnisse zu verwandeln. Außerdem wird Hardware von Brightsign, dem Weltmarktführer für Digital Signage-Mediaplayer, gezeigt.

– iiyama ist ein führender Hersteller von professionellen Displays. Kürzlich hat iiyama eine neue Reihe von interaktiven PCAP-Displays auf den Markt gebracht, die dank ihrer eingebauten Android-Fähigkeit für jede vertikale Anwendung angepasst werden können.

Silber-Sponsoren:

– Lindy bietet eine umfassende Palette von Lösungen für die nahtlose Verbindung, gemeinsame Nutzung, Konvertierung und Erweiterung einer breiten Palette von digitalen und analogen Signalen.

– Telelogos ist ein unabhängiger europäischer Softwareanbieter mit einem Portfolio von Digital Signage-, Gerätemanagement- und Raum-/Schreibtischbuchungslösungen. Seine Lösungen verbessern das Kunden- und Mitarbeitererlebnis in Einzelhandelsgeschäften und Freizeiteinrichtungen auf der ganzen Welt.

Bronze-Sponsoren:

– Ameria bietet AR- und Metaverse-Tools an, die eine Personalisierung der digitalen Kundenreise ermöglichen. Der Virtual Promoter Compact von Ameria nutzt einen digitalen, kontaktlosen Touchpoint, um Kunden zu begeistern und gleichzeitig Leads zu generieren.

– Bütema ist ein Full-Service-Anbieter von Digital Signage und mobiler ERP-Hardware und -Software. Seine Software, Prozesse und Arbeitsabläufe sind darauf ausgerichtet, das Einkaufserlebnis im Einzelhandel zu optimieren.

– Der Hardware-Distributor Concept International bietet eine breite Palette von PCs für Digital Signage-Anwendungen, darunter lüfterlose Modelle, Android-PCs, OPS-PCs und PCs für Videowände. Kürzlich wurde auch das Sunmi T2s 15,6 Zoll POS-System vorgestellt.

– Gude ist ein Hersteller von intelligenten IP-Stromverteilern, die in der AV-Industrie eingesetzt werden. Zum Portfolio gehören auch LAN-Sensoren und Zeitserver.

– Der Player Next Gen von Intuiface nutzt die neuesten Webtechnologien, um die einzige wirklich kanalübergreifende Content-Delivery-Plattform der Branche zu schaffen. Unterstützt wird sie durch das cloudbasierte Headless CMS.

– Novisign wird seine Cloud-basierte Software-Plattform vorstellen, die es Anwendern ermöglicht, auf einfache Weise reichhaltige, ansprechende digitale Inhalte zu erstellen, zu verwalten und zu verbreiten. Kürzlich kündigte Novisign eine Funktion für Remote-Events an: Mit jedem beliebigen Gerät können HTTP-Events auf mehreren Displays ausgelöst werden.

– Valotalive bietet ein Cloud-basiertes Digital Signage-Softwarepaket für Arbeitsplätze. Es nutzt Apps zur Verbindung mit Geschäftsanwendungen, um die neuesten Informationen zu übermitteln.

– Vestel stellt eine breite Palette von Displays für Videowände, digitale Beschilderung, Gastgewerbe sowie interaktive Flachbildschirme, VHuddle-Lösungen und Unternehmenslösungen her. Eine neue Entwicklung ist die schlanke Prime-Serie, die in allen gängigen Displaygrößen erhältlich ist.

