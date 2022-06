Epson stellt mit der Moverio BT-45-Reihe die neueste Generation seiner Augmented-Reality-Brillen für Fernwartung, Arbeitsablaufschulungen und Trainings speziell im industriellen Umfeld vor.

Die BT-45-Serie umfasst zwei Modelle: die BT-45C und die BT-45CS. Sie sind voraussichtlich ab September verfügbar, die Moverio BT-45C für 1.280 Euro netto, die Moverio BT-45CS für 1.700 Euro netto.

Beide Modelle nutzen ein binokulares, durchsichtiges Si-OLED-Display mit Full-HD-Auflösung und bieten ein 34-Grad-Sichtfeld – das entspricht der Betrachtung eines 120-Zoll-Bildschirms aus einer Entfernung von 5 Metern – sowie ein sehr hohes Kontrastverhältnis (500.000:1). Verbaut ist eine zentrierte HD-Kamera mit Autofokus und integriertem Audio, mit dem die Nutzenden das, was sie sehen, einfach teilen können. Die Modelle besitzen ein verstellbares Headset, welches auch mit einem Schutzhelm kompatibel ist. Via USB-C-Anschluss lassen sich externe Geräte anbinden.

Optional kann die Brille mit dem passenden BO-IC400N Intelligent Controller ausgestattet werden. mit dem sie ausgeliefert wird. Der Controller setzt auf Android 10 als Betriebssystem und ist mit einer großen Zahl an Fernwartungssoftware und Workflow-Anwendungen sowie für Moverio entwickelte Anwendungen kompatibel. Er erlaubt zudem die Integration individueller Software.

Er verfügt über einen integrierten Touchscreen, individuelle Benutzeroberflächen, einen erweiterbaren Speicher von bis zu 2 TB und eine IPX2-Einstufung für Langlebigkeit. Der Controller bietet integriertes WLAN, Bluetooth, GPS, einen Kompass, Beschleunigungsmesser, Gyroskope, eine Kamera mit Autofokus, eine Taschenlampe, einen Lautsprecher, ein Mikrofon und Audiobuchse.

Halbvirtuelle Fernwartung

Mithilfe der Epson Moverio können sich Mitarbeitende vor Ort mit technischen Experten an entfernten Standorten vernetzen und Informationen sowie Anleitungen per direkter Kommunikation in beide Richtungen visuell und verbal austauschen und übermitteln. Mit der Brille kann freihändig gearbeitet werden und damit direkt auf die Anweisungen des Gegenübers reagiert werden. Auf diese Weise lassen sich komplexe technische Probleme lösen, Reparatur und Wartung unterstützen und Schulungen vor Ort vereinfachen.

Zu den Vorteilen für Unternehmen, die AR-Smart Glasses verwenden, gehören laut Epson unter anderem schnellere Reaktionszeiten, höhere Quoten von Schadensbehebung schon beim ersten Versuch, Produktivitätssteigerung, geringere Reisekosten und eine damit verbundene Senkung von CO2-Emissionen sowie ein wesentlich angenehmeres Arbeiten bei gleichzeitig erhöhter Kundenzufriedenheit2.

Augmented Reality im Trend

Das Unternehmen erweitert sein Portfolio zu einem Zeitpunkt, zu dem AR-Technologien ein rasantes Wachstum vorausgesagt wird. Aktuellen Studien des Branchenanalysten IDC zufolge werden europäische Unternehmen im Jahr 2024 2,9 Milliarden US-Dollar in AR investieren. Allein auf die Fertigungs-, Rohstoff- und Bauindustrie entfallen rund 1 Milliarde US-Dollar.

Andrea Minonne, Senior Analyst bei IDC, kommentiert: „Von allen aufkommenden Technologien hilft Augmented Reality den Unternehmen, digitaler zu werden, und Anwendungsfälle wie industrielle Wartung, Datenvisualisierung und Schulung umzusetzen. AR ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien: Die Ausgaben europäischer Unternehmen diesbezüglich steigen dieses Jahr um 30 Prozent. Viele Unternehmen setzen AR ein, um die Zusammenarbeit zu fördern und Schulungen durchzuführen, wodurch sie widerstandsfähiger, dynamischer und erfolgreicher werden.“ Die Kosten für Wartungs- und Schulungsaufgaben werden laut Andrea Minonne 2024 auf fast 600 Millionen US-Dollar steigen und damit mehr als 20 Prozent der gesamten AR-Investitionen in Europa darstellen.