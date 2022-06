Axiomtek bringt ein Mini-ITX-Motherboard mit 5G-Fähigkeit auf den Markt: das Mano321. Es soll in verschiedenen IOT-Umgebungen eingebaut werden können, da es doppelt so flach wie Standard-Formate und lüfterlos ist. Typische Einsatzbereiche der Mano-Mini-ITX-Motherboards sind laut Hersteller neben industriellen Steuerungsanwendungen Digital Signage im Einzelhandel oder in öffentlichen Verkehrsmitteln .

Das Mano321 wird vom Intel-Celeron-Prozessor J6412 angetrieben. Es ist mit zwei 260-Pin-DDR4-3200/2666/2400 SO-DIMM-Slots für bis zu 32GB Systemspeicher ausgestattet. Um eine 5G-Verbindung zu ermöglichen, verfügt es über einen SIM-Card-Slot und einen M.2 Key B-Slot mit USB 3.1-Schnittstelle, der das Hinzufügen eines 3042/3052 5G-Moduls erlaubt. Für displaybezogene Anwendungen unterstützt das Mano321 Triple-View mit einem HDMI 2.0, einem VGA und einem LVDS. Außerdem verfügt es über HD-Codec-Audio. Als Erweiterungsschnittstellen bietet das Industrie-Motherboard einen PCI-Express-Mini-Card-Slot und einen PCIE-x4-Slot mit PCIE-x2-Signal.

Zusätzlich verfügt das Mano321 über I/O-Optionen, einschließlich eines SATA600-Anschlusses, zwei Gigabit-Ethernet mit Unterstützung von Wake-on-LAN und Boot-ROM. Wenn Kunden mehr Speicherplatz benötigen, bietet es auch einen MSATA- und einen SDHX-Slot. Es unterstützt auch die Betriebssysteme Linux und Windows.