Die aktuelle Einrichtungskollektion Dolce & Gabbana Casa ist eine Hommage an die Kraft der Farbe. Leuchtende Farben und markante Kontraste, die Geschichten erzählen, als optisches Highlight im Wohnzimmer. Möbel wirken im Raum – so lag es auf der Hand, digitale Immersive Rooms in einer der Flagship-Boutiquen in Mailand zu installieren.

Die Boutiquen am Corso Venezia 7 und an der Via Durini 23 sind die neuesten Läden von Dolce & Gabbana und die ersten, in der nur Inneneinrichtung erhältlich ist. Der Corso Venetia beinhaltet dabei den immersiven Raum.

Schwarze Wände im Store heben die farbenprächtigen Möbelstücke und Deko-Artikel von Dolce & Gabbana hervor. Teller in Musterdesign der jeweiligen Kollektionen sind wie Porträts angebracht. Ebenso Teppiche und Kissen im gleichen Design. Durch die Inneneinrichtungs-Landschaft hindurch gelangt der Besucher zum immersiven LED-Raum. So verschwimmen im Gesamtkonzept die Grenzen der Offline- und Online-Welt.

Der LED-Raum in der Boutique am Corso Venezia 7 ist eine Kombination aus zwei Einheiten. So sollen verschiedene Dimensionen geschaffen werden. Der Vorraum ist 2,5 mal 3,75 Meter groß, der zweite hat eine Größe von 3 mal 3,75 Metern. Beide sind 2,5 Meter hoch. Die Gesamtfläche der installierten LED-Wände beträgt mehr als 70 Quadratmeter. Der Sound wird von einem Dolby-Audiosystem erzeugt.

Entwickelt und realisiert wurden die Immersive Rooms vom ebenfalls in Mailand beheimateten Digital Signage-Integrator M-Cube. Der LED-Raum präsentiert die Themen des Modehauses: Leopard, der sizilianische Wagen, Zebra und mediterranes Blau.

Hybride Welten immer wichtiger

Durch den Einsatz von animierten Bildern, ausdrucksstarken Videos und einem speziell für die Räume entwickelten Soundkonzept entstehen „Welten mit einer surrealen Mischung aus Kulissen und Darstellern und visuellen Merkmalen, die von den Modekollektionen inspiriert sind“. Kunden erhalten im immersiven Raum ein Markenerlebnis, das sie vollständig in die Welt von Dolce & Gabbana eintauchen lässt.

„Digitale [Erlebnisse] werden immer wichtiger, um die neuen Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen und die Einzelhändler bei der Verbesserung ihrer internen Prozesse zu unterstützen“, so Leonardo Comelli, M-Cube Business Director. „Stores werden zunehmend zu Orten, an denen Emotionen voll zum Ausdruck kommen müssen. Immersive Räume, digitale Spiegel, Touchpoints, intelligente Tische und zahlreiche Installationen in Stores sind in der Lage sind, die Empathie und die emotionale Beteiligung des Verbrauchers zu wecken. Der immersive Raum, den wir geschaffen haben, ist das Sinnbild dafür, wie digitale Werkzeuge Leben schaffen und Emotionen darstellen können.“