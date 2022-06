Im Rahmen einer Neuausrichtung der Musikredaktion setzt echion neben dem Fachwissen ab sofort auch auf die Unterstützung durch künstliche Intelligenz von Cyanite. Mit der Analyse und Verschlagwortung einzelner Musiktitel kann auf diese Weise eine individuelle Soundidentität geschaffen und Musik passgenau ausgespielt werden.

Die Musikredaktion von echion hat mit der Mannheimer Musik-KI-Firma Cyanite einen Partner gefunden, mit dem individuelle und markenspezifische Konzeptionen noch besser ausgebaut werden können. Die künstliche Intelligenz von Cyanite analysiert Musiktitel auf verschiedene Faktoren wie Tempo, Tonart oder Genre. Zusätzlich ordnet die KI den einzelnen Songs auch Markenwerte und Stimmungsbilder zu. In Zusammenarbeit mit der Praxiserfahrung, den menschlichen Wahrnehmungen und der Vertrautheit der Musikredaktion entstehen so neue Argumentationslinien für eine datengestützte Ausarbeitung einer musikalischen Übersetzung für jede Marke.

Durch die Unterstützung der KI-basierten Auswertungen kann die Musikredaktion einen neuen Fokus setzen. Florian König, CEO von echion, erläutert: „Mit der Kombination aus den Analysen der künstlichen Intelligenz von Cyanite und der jahrelangen Expertise der echion-Musikredaktion geben wir unseren Kunden einen neuen Blick auf ihre Soundidentität und bereichern das Klangerlebnis am Point of Sale.“

Jakob Höflich, Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Cyanite ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Weg mit der echion AG, weil wir hier jahrzehntelange Expertise und Marktführerschaft mit modernster KI-Technologie zusammenbringen. Wir wollen die echion AG aktiv dabei unterstützen, dass Menschen am POS die Musik hören, die wirklich etwas in ihnen bewegt und in Einklang mit der Umgebung stattfindet.”