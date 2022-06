Der Display-Hersteller Daktronics ist für gigantische LEDs in Sportstadien, vor allem in den USA, bekannt. Eines seiner letzten Großprojekte war beispielsweise die Climate Pledge Arena in Seattle, Oregon (invidis berichtete). Nun soll der US-Hersteller auch das neue Zuhause des Basketball-Teams LA Clippers mit LED zum Leuchten bringen: den Intuit Dome in Inglewood, California. Ein riesiges ringförmiges LED-Display über der Tribüne soll Zuschauern auf allen Reihen optimale Sicht auf das Spielgeschehen bieten. Das Dach des Stadions wurde speziell im Hinblick auf die Daktronics-Installation entworfen.

Größer und intensiver

„Eines der intensivsten Live-Erlebnisse im Sport“ soll im Intuit Dome entstehen – sagt Gillian Zucker, President of Business Operations der LA Clippers. Dafür setzt der Basketball-Verein auf die Daktronics-Ringinstallation mit einer Gesamt-Bildfläche von 3.565 Quadratmetern. Insgesamt werden dafür mehr als 233 Millionen einzelne LEDs verbaut. Für den Betrachtungsabstand im Stadion wurde ein Pixelpitch von 3,9 Millimetern gewählt. Das gesamte Display ist 4K-fähig.

Die Installation besteht aus einem inneren und einem äußeren Ring. Der innere hat einen Umfang von 193 Metern und eine Höhe von fast 10 Metern. Der äußere ist 8,5 Meter hoch, mit einem Umfang von 201 Metern. Das Ringdisplay für die LA Clippers wird eines der ersten Projekte sein, das Daktronics in seiner neuen Produktionsstätte in Brookings, Oregon, fertigt. Dort werden zukünftig auf 27.432 Quadratmetern SMD-LEDs hergestellt.

Interaktion im gesamten Stadion

Auch weitere LED-Screens wird Daktronics im Stadion sowie auf den Außenflächen installieren. Diese sollen Zuschauer auf ihrem gesamten Weg vom Eingang bis zu ihren Sitzplätzen begleiten und informieren, beispielsweise durch Screens in der Lobby und LED-Bänder über die Sitzreihen verteilt. Eine weitere Großinstallation soll über den Basketballplatz im Freien und über die Plaza blicken. 7 Meter hoch und 58 Meter breit soll das Outdoor-Display werden. Platz für Sponsoren-Werbung bieten unter anderem Displays innerhalb des Spielfeldrandes und an den Pfosten der Körbe.

Der Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien, soll ab 2024 das neue Zuhause der LA Clippers werden.