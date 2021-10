Seit diesem Jahr wird wieder NHL-Eishockey in Seattle gespielt: In dieser Saison nehmen die Seattle Kraken den Spielbetrieb auf. Für das Eishockey-Team wurde nun auch die Multifunktionsstätte Climate Pledge Arena modernisiert – von Sponsor Amazon nach seinen Nachhaltigkeitszielen benannt.

Für diese Arena installiert Daktronics zusammen mit der Oak View Group nicht weniger als 224 LED-Anzeigen auf dem gesamten Gelände. Die Installation umfasst 28.175 Quadratmeter Digital Signage mit insgesamt mehr als 145 Millionen Pixeln. Highlights sind zwei hängende Display-Konfigurationen mit je 2.720 Quadratmetern Fläche. Laut Daktronics verfügt keine andere Sportstätte der Welt über mehr LED-Displays.

Displays begleiten Customer Journey

„Daktronics steigert unser Fan-Erlebnis mit den meisten LED-Anzeigen, die jemals in einer Sportarena installiert wurden“, sagt Jonny Greco, SVP, Entertainment Experience & Presentation bei den Seattle Kraken. „Mit all diesen Pixeln ist es unerlässlich, dass wir an den Journey unserer Gäste denken – von der Minute an, in der sie den Seattle Center Campus betreten, bis hin zu ihren Sitzen in der Climate Pledge Arena.“

Die beiden hängenden Displays bilden jeweils eine Dreiecksform mit drei Screens: zwei sich an der Seitenlinie orientierende Displays und gebogenes Display hin zu einer Kurve. Die beiden End-Displays haben eine Höhe von ungefähr 7 Metern und eine Breite von 14 Metern, während die vier Seitenlinien-Displays ungefähr 7 Meter hoch und 13 Meter breit sind.

Vier Ribbon-Displays mit einer Gesamtlänge von 658 Metern, 32 Displays über den Ein- und Ausgängen des Stadions, vier Displays an den Basketball-Körben, drei digitale Torschützentafeln und zwei Dasher-Boards an der Hockey-Bande bieten während der Veranstaltungen zusätzliche digitale Inhalte und Informationen. Alle Displays in diesem Bereich der Arena sind HDR-fähig.

LED innen und außen

Im Innenbereich der Arena, in diversen Hallen und Atrien, sind 100 LED-Anzeigen an verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Konfigurationen installiert, um das Fanerlebnis zu verbessern. Diese Displays haben eine Gesamtfläche von 13.175 Quadratmetern und weisen Pixelabstände von 2,5 und 3,9 Millimetern auf. Dazu gehören eine große Säulenverkleidung, und die „The Climate Pledge Living Wall“.

Außerhalb der Arena wurden 51 LED-Displays mit einer Gesamtfläche von 3.830 Quadratmetern installiert, um mit Passanten und Zuschauern zu kommunizieren, wenn sie zu Veranstaltungen kommen. Diese Displays haben einen Pixelabstand von 3,9 und 5,9 Millimetern.