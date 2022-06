Das Jahrbuch erscheint sowohl in einer deutschen als auch in einer englischen Version und wird auf dem DSS Europe am 6. und 7. Juli 2022 präsentiert. Mit Analysen, Fachartikeln und Marktzahlen informieren sich Experten und Entscheider über das Jahrbuch über die neuesten Entwicklungen der Branche.

Ein Kernstück dieses Jahrbuchs, die Rankings, werden 2022 in einer neuen und erweiterten Form präsentiert: An die Stelle der Rankings tritt der invidis Market Compass, der das erste Mal in Kooperation mit 16:9 auch für den wichtigen Markt Nordamerika präsentiert wird.

Noch ist es für Schnellentschlossene möglich, einen Platz sowohl im englischen als auch im deutschen Jahrbuch zu buchen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Erste Infromationen können Sie den Mediadaten entnehmen.

Invidis Yearbook 2022

Lassen Sie sich noch heute von unserer Anzeigenberaterin Christine Koller die verschiedenen Möglichkeiten präsentieren!

Christine Koller

christine.koller@invidis.com

0049 89 2000 416 17