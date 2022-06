Museum of the Future Die Zukunft in AV

Das Tor zu einer zukünftigen Welt: Im Museum of the Future (MOTF) in Dubai können Besucher in verschiedene Zukunftsszenarien eintauchen. Designer, Künstler und Filmemacher arbeiteten zusammen, um das zu erweitern, was der Mensch für möglich hält: für die Welt, für die Zukunft und für sich selbst. Unter anderem war daran das Stuttgarter Planungsbüro Medienprojekt P2 beteiligt: Es realisierte die Projekte der Künstler mit immersiven Technologien.

Vom Amazonas bis ins Weltall

Jede Etage des MOFT transportiert den Besucher in eine andere Welt, wie sie in der Zukunft existieren könnte: eine Weltraumstation im fünften Stock, ein Regenwald im vierten Stock oder eine Wellness-Oase im dritten Stock. Auf der zweiten Etage finden sich Zukunftstechnologien, auf der ersten Etage Medienstationen für Kinder. Verbunden sind die Ebenen über einen Aufzug im Raumschiff-Design, der bei der Fahrt ein Andocken an der ISS simuliert.

Immersive ProAV-Technik

Das Medienprojekt-P2-Büro ermöglichte das immersive Erlebnis durch mehrere AV-Technologien. In der Regenwald-Ebene beispielsweise arbeiteten die Stuttgarter Medienplaner mit LED-Wänden und -Böden. Hier wird ein beschädigtes und gefährdetes Ökosystem der Zukunft simuliert – inklusive einem Labor, das mehr als 2.400 Arten mit Projektionstechnik „konserviert“. Außerdem installierte das Büro großflächige, teilweise interaktive 4K-Projektionen. Spezielle Soundinstallationen kreieren vollen, atmosphärischen Klang. Zusätzliche Effekte wurden mit Projection Mapping und Kamera-Interaktionen geschaffen. Im Raumschiff-Aufzug brachten die Stuttgarter neun 75“-Displays an.