Außergewöhnliche Umgebungen erfordern außergewöhnliches Digital-out-of-Home: Gegenüber dem Museum of the Future in Dubai, zwischen dem Dubai World Trade Centre und der Dubai Mall, hat Backlite Media in Zusammenarbeit mit Daktronics einen doppelseitigen DooH-LED-Screen mit einem besonderen Design installiert. Die digitale Außenwerbestele trägt den Namen Jawhara, was man mit Juwel übersetzen kann. Sie wurde im Februar 2022 an der Sheikh Zayed Road in Betrieb genommen.

Die Daktronics-Screens der Jawhara sind auf beiden Seiten 11,5 Meter hoch und 7,6 Meter breit, bei einem Pixelabstand von 10 Millimetern. Die harfenähnliche, orientalisch anmutende Struktur, die das Display trägt und umgibt, wurde in goldener Farbe gehalten und von Yerevan Steel in Zusammenarbeit mit Blue Rhine Industries gebaut.

James Bicknell, CEO von Backlite Media, sagt: „Die Dubai Jawhara, das neueste Projekt unserer Landmark-Serie, ist eine wahrhaft ikonische digitale Werbestruktur, die mit den besten Werbeschildern der Welt mithalten kann.“

Außenwerbeanbieter Backlite Media ist ein Partner der Straßen- und Verkehrsbehörde in Dubai und besitzt mehr als hundert Standorte an der Sheikh Zayed Road.

An der Sheikh Zayed Road hat Backlite bereits andere außergewöhnliche DooH-Werbeträger mit Schmuckcharakter umgesetzt – zusammengefasst sind sie im Landmark-Portfolio. Neben der Jawhara gehören hierzu noch „The Triple Crown“ und „The Dubai Gateway“ – letzteres soll im Laufe des Jahres 2022 installiert werden.

Bei Triple Crown handelt es sich um drei doppelseitige Displays, deren insgesamt sechs LED-Screens je 16 mal 8 Meter groß sind. Die Gesamt-LED-Fläche beträgt 700 Quadratmeter. Das Dubai Gateway soll aus aus vier LED-Displays bestehen, die je 7 mal 14 Meter groß sind.