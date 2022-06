Der Display-Hersteller Data Modul bringt ein neues, 55 Zoll großes transparentes OLED-Display auf den Markt. Die Screens haben einen Transparenzgrad von 38 Grad, was den Blick auf dahinterliegende Objekte ermöglicht. Die Technologie wird laut Data Modul zum Beispiel im Retail-Bereich immer relevanter. Transparentes OLED bringe neue Gestaltungsmöglichkeiten für Digital Signage und schaffe so neue Kundenerlebnisse.

Dünn und platzsparend

Bei transparentem OLED besteht jeder Pixel aus einem lichtemittierenden Bereich und einem durchlässigen Bereich. Trotz der Transparenz sollen die neuen Data-Modul-Displays leuchtstarke Farben und hohe Kontraste wiedergeben. OLED-Displays können flach gebaut werden, da keine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung wie bei TFT-Displays verbaut werden muss. Die Data-Modul-Screens sind als fertige Lösung mit einer Dicke von 6,28 Millimetern verfügbar. Erhältlich ist auch das reine OLED-Glas, das 1,38 Millimeter dick und 3,14 Kilogramm schwer ist. Kunden können dies mit verschiedenen Zusatzoptionen, wie Touch-Erweiterung oder individuellen Glaslösungen, ausstatten lassen.

Neue Gestaltungsmöglichkeiten durch Transparenz

Data Modul will mit dem transparenten OLED eine moderne und effiziente Lösung für Bereiche mit speziellen Designanforderungen oder geringem Platzangebot bieten. Mögliche Anwendungen seien der Einzelhandel, die Gastronomie, Messen oder öffentliche Einrichtungen. Oguz Goekce, Produktmanager bei Data Modul, sieht in der Technologie großes Potenzial: „Durch die Transparenz eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten bei der Gestaltung von HMI-Einheiten und bei der Darstellung von Inhalten. Besonders im Bereich Digital Signage, wie beispielsweise in Schaufenstern oder für Produktpräsentationen am POS, werden diese künftig immer relevanter.“ Vorstellbar ist laut Oguz Goekce auch der Einsatz in Medizin und Industrie.