Wechselvolle Award-Geschichte mit Happy End: Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde 2022 wieder an das digitale Konzept aus 2021 angeknüpft und geplant. Die Einreichungen der 12. Ausgabe des Popai DACH Awards und die Ausstellung auf der Eurocis in Düsseldorf erfolgten virtuell.

In diesem Jahr standen wieder 15 Kategorien für den Award zur Wahl, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten am Point of Sale abbilden.

Am 16. März trafen sich die 20 unabhängigen Jurorinnen und Juroren aus Marke, Handel, Design und Wissenschaft, um in einer Videokonferenz aus den knapp 40 Einreichungen die 32 Gewinner:innen auszuwählen.

Die aktuelle Situation erlaubte es, die Preisverleihung wieder physisch durchzuführen, und aus der Popai DACH Awards Gala wurde die Popai DACH Awards Party mit einem neuen Konzept. Am 09. Juni konnten an einem schönen Sommerabend 70 Gäste ihre erfolgreichen Einreichungen feiern. Das neue Konzept sah unter anderem vor, dass die Gewinner:innen nicht durch den Vorstand des Shop DACH e.V. verkündet wurden, sondern die Gäste in 2er-Teams die prämierten Einreichungen vorstellten.

Die Qualität der Einreichungsvideos hat sich laut Veranstalter im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Um diesen Einsatz zu würdigen, wurden erstmalig zwei Sonderpreise für das beste Einreichungsvideo vergeben. Gewinner:innen sind hempfprigge mit der Einreichung „Halloween“ und die Thimm Group mit dem Boxsack-Display „effekt““.

Über den 2018 erstmalig vergebenen Publikumspreis wurde im Rahmen eines Gewinnspiels auf der Popai DACH Awards Instagram-Seite abgestimmt. Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen ging Bronze an die Einreichung „Digital Shopper Experience Autohaus Reisacher“ der echion Corporate Communication, Silber an das „Braun Shop-in-Shop-Möbel“ von Deinzer und schließlich Gold für das „1/4 Schreibwarendisplay für dm“ der Thimm Group.

Die Präsentation mit allen Einreichungen und den Gewinner:innen steht auf der Shop-DACH-Webseite zur Verfügung. Alle Einreichungsvideos finden sich auf dem Popai DACH Awards 2022 Youtube-Kanal.