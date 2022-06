Die Umstrukturierung bei PPDS geht weiter: Der LED-Hersteller fasst die nordischen sowie die Benelux-Länder in einem Regional Business Cluster zusammen. Es ist nach den Clustern Iberia/France und CEE – die mittel- und osteurpäischen Länder inklusive Polen – der dritte in Europa.

In diesem Rahmen wurde Roeland Scholten in die neu geschaffene Position des Sales Director BNL und Nordics befördert. Von Amsterdam aus wird er neben seinem bisherigen Gebiet in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg auch die Vertriebsmöglichkeiten in den baltischen Staaten, Dänemark, Finnland, Island, Schweden und Norwegen leiten.

Franck Racapé, Head of Global Commercial bei PPDS, kommentierte: „Roelands Erfolgswille ist in unserem Unternehmen und in der Branche wohlbekannt, und ich freue mich sehr, seine Rolle zu erweitern und seine Energie zu nutzen, um die unglaublichen Chancen zu nutzen, die sich in diesem kombinierten Marktraum bieten. Ich habe große Bewunderung für die harte Arbeit unserer Teams in den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten, und wir haben diese neue Struktur entwickelt, um sie bei der Erreichung ihrer individuellen Ziele und unserer geschäftlichen Ambitionen zu unterstützen.“

Verstärkung für das Ikam-Team

Als weitere Personalie verkündete PPDS zudem die Beförderung von Mikael da Fonseca. Der bisherige Sales Director Nordics wird nun International Key Account Director Hospitality und verstärkt damit das internationale Key Account Management Team (Ikam).

Mikael de Fonseca, der seine neue Aufgabe am 1. Juli antritt, ist seit mehr als 10 Jahren bei PPDS tätig und war maßgeblich am Aufstieg des Unternehmens in der nordischen Region beteiligt, indem er den Marktanteil von Philips Hospitality-TVs bis 2021 auf 55 Prozent ausbauen konnte.

Der „Pate“ nimmt seinen Hut

Gleichzeitig gab PPDS bekannt, dass der bisherige Sales Director Peter Vinke in den Ruhestand geht. Peter Vinke, der intern als der „Pate von Philips“ bezeichnet wird, ist seit mehr als 30 Jahren mit der Marke verbunden. Seit 2005 positionierte er die professionellen Displays von Philips erfolgreich im globalen Gastgewerbe positioniert, einschließlich aller großen internationalen Hotelgruppen.

Franck Racapé kommentiert: „Peter war ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte von Philips Professional Displays im Bereich Hospitality in allen Regionen, und sein Enthusiasmus für den Aufbau unserer Marke war immer beispielhaft. Peter hat auch viel zum positiven Teamgeist hier bei PPDS beigetragen, indem er Kollegen willkommen hieß, unsere Teams motivierte und den Markt belebte.“

„Mit Mikael da Fonseca haben wir eine natürliche Führungspersönlichkeit gefunden, die ihre Leidenschaft, ihre Fähigkeiten und ihre außergewöhnliche Erfolgsbilanz bereits unter Beweis gestellt hat“, fährt Franck Racapé fort. „Daher habe ich keinen Zweifel daran, dass er der herausragende Kandidat ist, den wir brauchen, um auf Peters Errungenschaften aufzubauen und unser Hospitality-Display-Geschäft in unserer nächsten Wachstumsphase voranzubringen.“