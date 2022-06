Die Otto Group will mit einem Rebranding zeigen, dass sie die Werte der Zukunft verkörpert: Soziales und ökologisches Engagement sollen sich in der neuen Markenidentität widerspiegeln. „Responsible Commerce that inspires“ ist das Versprechen des Unternehmens. Die Design-Agentur Strichpunkt – langjähriger Partner von Otto – entwarf den neuen Markenlook.

Progressiver Look für alle Kanäle

Lebendig, klar und progressiv soll das neue Corporate Design wirken. Das neue Marken-Icon ist eine Verschmelzung der Buchstaben „o“ und „g“. Das Symbol ist das neue Favicon sowie Icon der App und der Social-Media-Kanäle. Gleichzeitig ist es auch in der Wortmarke integriert. Als Markenfarbe bleibt die Otto Group dem charakteristischen hellen Rot treu. Die Schrift nennt sich „Optimist“ und wurde von der schweizerischen Type Foundry Newglyph gestaltet.

Minimalistisch und einheitlich

Die Website-Design sollte minimalistisch und klar wirken, aufgelockert durch lebendige Bilder. Menschen in natürlichen Situationen und humorvoll gestaltete Illustrationen ergänzen den digitalen Auftritt. Das Rebranding sollte zudem alle digitalen Berührungspunkte der Otto Group vereinheitlichen. Für die Mitarbeiter sind Templates, Vorlagen und Informationen über das Branding in einem digitalen Brand Portal hinterlegt.

Tobias Nusser, Creative Director und Unit-Lead bei Strichpunkt Berlin, beschreibt den Schritt der Otto Group als mutig. Ziel von Strichpunkt sei es gewesen, Innovation und Qualität ihres Partners im Design wiederzugeben.