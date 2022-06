Die Deutschen shoppen von überall aus – sogar im Meeting und der Warteschlange. Was für einen Stellenwert Online-Shopping in der Bevölkerung eingenommen hat, untermalt eine Studie des CX-Experience-Plattformbetreibers Emarsys. Mit durchschnittlich 3,5 „shoppingfähigen“ Geräten im Haushalt nutzen Deutsche zahlreiche Konsumangebote.

Das SAP-Unternehmen Emarsys befragte 1.070 deutsche Konsumenten – 51 Prozent gaben an, regelmäßig Online-Shopping zu betreiben. Die Verbraucher kaufen laut der Studie an allerlei Orten ein: 74 Prozent hätten bereits vom Bett aus eingekauft, 51 Prozent vom Esstisch, 25 Prozent vom Fitnessstudio und 23 Prozent während eines Meetings. Auch Shopping via sozialer Medien wird laut Emarsys populärer: Facebook ist für 34 Prozent das Mittel der Wahl, Instagram für 40 Prozent.

Knapp die Hälfte, 43 Prozent, habe schon „Shopping beim Shopping“ betrieben und die Warteschlangen im physischen Geschäft genutzt – ein deutliches Zeichen, dass die Experience zwischen Online- und realem Einkaufen nahtlos ineinander übergehen muss.

Kunden wollen Interaktion

Laut Meghann York, Global Head of Product Marketing bei Emarsys, zeigen die Ergebnisse, dass deutsche Verbraucher im Umgang mit E-Commerce selbstbewusster denn je sind. Das neue Verbraucher-Selbstbewusstsein zwinge auch Marken, sich weiterzuentwickeln. Wie viele Digital Signage-Anbieter ist auch der Kundenplattformbetreiber Emarsys überzeugt: Personalisierung und Interaktion sind die Antwort. Dafür brauche es passende Lösungen zur Datenverarbeitung, sagt Philip Nowak, SVP Revenue & Managing Director MEE bei Emarsys: „Ohne die 360-Grad-Sicht auf den Kunden, die sich aus der Zentralisierung der Kundendaten ergibt, und ohne die Nutzung dieser Daten für die Interaktion über alle Kanäle ist es extrem schwierig, den Kunden wirklich als Individuum kennenzulernen.“