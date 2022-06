Mit „Save – Sustainability in AV“ wurde diese Woche eine Nachhaltigkeitsinitiative der amerikanischen ProAV-Industrie ins Leben gerufen. „Seien wir ehrlich“, sagt Christina De Bono, Gründerin und Präsidentin von Save, „die AV-Branche ist Teil des Problems. Aber es ist auch wahr, dass wir zur Lösung beitragen können. Save existiert, um unseren Einfallsreichtum, unsere Vorstellungskraft und unser Engagement zu nutzen, um eine nachhaltige Zukunft für uns alle zu gewährleisten.“

Die rasante Entwicklung der AV-Technologie führt dazu, dass Produkte in immer kürzeren Zyklen ersetzt werden, was auch große Folgen für die Umwelt hat. Im Jahr 2019 wurden in Nordamerika und Europa mehr als 50 Millionen Tonnen Elektroschrott – darunter Displays, Kabel, Netzteile und andere AV-Geräte – erzeugt. Diese Zahl ist in den vergangenen fünf Jahren um 21 Prozent gestiegen. In der Zwischenzeit tickt die Uhr. Weniger als 20 Prozent der gebrauchten Elektronikgeräte werden recycelt. In der Branche gibt es kein eindeutiges Verfahren, kein System und keine Politik, die sich damit befasst, wohin die Geräte am Ende ihres Lebenszyklus gelangen.

Save soll in der US-amerikanischen ProAV-Branche die Führungsrolle übernehmen, um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, und dient als Brücke zu anderen Branchen, Nichtregierungsorganisationen und Partnerorganisationen.