Denn obwohl hunderte Anbieter in den USA aktiv sind, wird der Markt bisher von einfachen CMS-Plattformen häufig im Direktvertrieb dominiert. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber zumeist sind datengetriebene, intelligente Digital Signage Lösungen Flagshipstores in den Ost- und Westküsten-Metropolen vorbehalten. Insbesondere hier sieht Easescreen ein Alleinstellungsmerkmal – eine in Europa etablierte und featurereiche digitale Kommunikations-Plattform in einem sonst von Simple Signage geprägten US-Markt zu etablieren. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über Partner und wird von einem eigenen Easescreen-Team in Nordamerika gemanaged.

Easesceen CEO Gerhard Pichler zu invidis in Las Vegas: „Easescreen ist eine Software von Professionals für Professionals – plattformunabhängig, einfach in der Bedienung und sicher im Betrieb. Und anders als im US-Markt üblich wird Easescreen ausschließlich über zertifizierte Partner vertrieben, wodurch das Kundenprojekt im Mittelpunkt steht.“