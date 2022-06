Nachdem Viewsonic vor kurzer Zeit mit dem X1 ein neues Modell dieser Kategorie vorgestellt hat, folgt heute mit dem X2 ein Kurzdistanz-LED-Beamer. Der X2 kombiniert hohe Helligkeit (3.100 LED Lumen/2.300 ANSI Lumen) mit LED-Technologie (RGBG) der zweiten Generation und Zusatzfeatures. Der Beamer verspricht eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Dabei leistet die LED-Technologie einen Kontrast von 3.000.000:1 und stellt 1,07 Mrd. Farben naturgetreu dar.

Durch die Funktion „Instant on/off“ ist der X2 schnell einsatzbereit und kann auch ohne langwierige Abkühlphase ausgeschaltet werden. Für naturgetreue Bilder im Großformat bis 120 Zoll sorgen die „Cinema SuperColor+“-Technologie mit einer 125-Prozent-Abdeckung des Rec.709-Farbraums, die Full-HD-Auflösung sowie ein 1,2-facher optischer Zoom und ein Projektionsverhältnis von 0,69 bis 0,83. Dies bedeutet, dass der X2 mit einem Abstand von 1,53 Metern zur Projektionsfläche bereits ein 100 Zoll großes Bild erzeugt. Die maximal empfohlene Bildgröße liegt bei 120 Zoll.

Für eine schnelle Einrichtung in verschiedenen Umgebungen sorgen neben dem 1,2-fachen optischen Zoom und die H&V-Keystone-Funktion (40 Grad) sowie die automatische 4-Ecken-Anpassung. Der LED-Beamer bietet 2x HDMI (2.0), USB Typ C, USB Typ A, RS232 sowie 3,5 mm Audio Out in Ergänzung zu den speziell angefertigten 6 W-Stereolautsprechern von Harman Kardon. Diese sollen einen kräftigen, raumfüllenden Klang für fesselnde Kinoabende auf dem heimischen Sofa liefern.

Der X2 verfügt auch über eine breite Palette an drahtlosen Optionen. Für Audio In und Audio Out steht Bluetooth (4.2) zur Verfügung und für Video zusätzlich WiFi (5Gn). Die drahtlosen Standards eignen sich zum Streaming von Audio und Video, beispielsweise vom Smartphone oder anderen Geräten aus.

Der Viewsonic X2 ist ab sofort im Fachhandel für 1,359 Euro verfügbar (UVP inkl. MwSt.).