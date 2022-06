Der staatliche Wettanbieter ATG betreibt 15.000 Wettterminals in knapp 2.000 Verkaufsstellern primär in Schweden und 50 in Dänemark. Jährlich erzielt ATG umgerechnet 580 Millionen Euro Umsatz mit 1,4 Millionen Kunden.

Die ebenfalls schwedische ZetaDisplay ist bereits seit vielen Jahren Digital Signage Partner von ATG. Nun verlängert ATG den Vertrag um weitere 10 Jahre. Im Rahmen der Vertragsverlängerungen werden 15.000 interaktive Kioskterminals und Displays mit der neuen Zeta Software Engage+ aufgerüstet.

In Deutschland ist Nordland Systems seit mehr als einem Jahr ein Tochterunternehmen von ZetaDisplay. Zum ersten Jahrestag feierte das gesamte Team am Unternehmensstandort in Ahrensburg bei Hamburg ein typisches skandinavisches Midsommarfest.