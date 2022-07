Deutsche Börse Wirtschaftssimulation per Digital Signage

Seit dem 1. Juli 2022 stehen die Türen des neuen Besucherzentrums der Deutschen Börse – das Deutsche Börse Visitors Center – im historischen Börsengebäude der IHK Frankfurt offen. Ziel der Einrichtung ist es, der Öffentlichkeit die Themen Börsenhandel und Aktienkultur näherzubringen. Unter dem Motto „Sehen. Verstehen. Handeln.“ gibt eine multimediale Ausstellung Einblicke in die Welt des Kapitalmarktes.

Dabei setzt die Deutsche Börse auf digitale Experiences im Raum: Die Ausstellung umfasst 20 interaktive Stationen mit Touchdisplays. Sie geben Einblicke in mehr als 400 Jahre Börsengeschichte. Unter anderem lernen Besucherinnen und Besucher den Ablauf eines Handelsgeschäfts kennen und können Aktienkäufe und -verkäufe über historische Zeiträume simulieren. Bei dem Quiz „Wer wird Aktionär?“ können Interessierte ihr Börsenwissen testen. Die App Visitor Guide dient als interaktiver Audioguide beim Besuch der Ausstellung, die kostenlos im App Store verfügbar ist.

Für die Realisierung – von der Planung über die Erstellung des Contents bis zur Installation – zeichnete die Offenbacher Agentur Cosalux verantwortlich.

Finanzbildung von jungen Menschen

„Der große Handelssaal im Herzen Frankfurts ist ein Aushängeschild und der letzte Börsenhandelssaal dieser Art in Europa. Mit dem Besucherzentrum schaffen wir eine neue Anlaufstelle für die breite Öffentlichkeit, an der die Börse verständlich und erlebbar wird. Dies ist uns gerade mit Blick auf die Finanzbildung von jungen Menschen wichtig. Denn ein funktionierender Kapitalmarkt ist die Basis, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen – von der Transformation unserer Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung bis hin zur Altersvorsorge“, erklärt Eric Leupold, Leiter Kassamarkt bei der Deutschen Börse.