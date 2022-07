In Partnerschaft mit dem All England Club und Vodafone bringt Ocean Outdoor das traditionelle Wimbledon-Tennisturnier auf die große Leinwand. Im Zentrum steht dabei als Flaggschiff die Wimbledon Experience W12, die sich am Westfield Square befindet und in Zusammenarbeit mit Westfield London und den offiziellen Partnern des All England Clubs präsentiert wird. Es wird bis Sonntag, 10. Juli – dem Ende des Turniers –, geöffnet sein. Der Eintritt ist täglich ab 11 Uhr frei.

Ocean wird außerdem ausgewählte Highlights der Meisterschaften über sein gesamtes DooH-Netz übertragen, darunter 35 Großdisplays in 11 britischen Städten.

Tennis im English Style

Im W12 können Tennisfans alle Spiele live auf einer Großbildleinwand in einer englischen Gartenlandschaft mit Rasenflächen und Blumenbeeten verfolgen.

Vodafone, offizieller Verbindungspartner der Meisterschaften, ist ebenfalls Teil der W12-Experience, mit seinem Wimbledon Walk of Champions, einem Virtual-Reality-Erlebnis, das den Fans die Möglichkeit bietet, hinter verschlossene Türen zu treten und die Schritte der Wimbledon-Champions zurückzuverfolgen. Die Fans werden denselben Weg wie die früheren Champions gehen, durch die historischen Korridore und auf den Centre Court.

Catherine Morgan, Director von Ocean Labs, erläutert: „Die W12 Experience ist auch eine Chance für die Partner von Wimbledon, direkt mit Familien und Tennisfans in Kontakt zu treten – und das alles vor der Kulisse eines englischen Sommergartens.“

Grace Charge, Head of Brand Experience and Partnerships Europe bei Unibail-Rodamco-Westfield, ergänzt: „Wir freuen uns, in diesem Sommer die erstklassigen digitalen Bildschirme von Ocean Outdoor mit dem Erlebnisraum von Westfield London zu kombinieren, um das Wimbledon-Erlebnis in einem interaktiven Format nach W12 zu bringen. Die Aktivierung ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man ein unterhaltsames und ansprechendes Ziel schafft und gleichzeitig einem breiten Publikum sportliche Unterhaltung bietet.“

Die Content-Schleife wird 60 Sekunden Wimbledon-Inhalte enthalten, darunter eine Live-Anzeigetafel des offiziellen Datenanbieters IBM, maßgeschneiderte kreative Beiträge und tägliche 20-Sekunden-Highlights während der gesamten Dauer des Turniers.