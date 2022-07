Bei Konferenzen wünschen sich Angestellte die verstärkte Nutzung von AV-Technologie und mehr Räume für virtuelle Meetings. Das ergab eine Befragung des Telekommunikationsunternehmens E-Fax unter Arbeitnehmern in Großbritannien.

Viele Arbeitnehmer würden nach der Rückkehr in die Büros Gewohnheiten und Eigenschaften des Home Office vermissen. Dazu gehöre auch die Privatsphäre, die vor dem heimischen Screens ungleich stärker war als im Großraumbüro.

Zwar geht aus der Befragung hervor, dass ein Drittel der Büroangestellten die Möglichkeit des Zugangs zu Technologie auf der Arbeit begrüßt. Aber 28 Prozent der Befragten finden es schwieriger, sich zu konzentrieren, und 16 Prozent beklagen den Mangel an Privatsphäre im Vergleich zur Heimarbeit.

Zu den weiteren Erkenntnissen der Befragung gehörten:

• 42 Prozent der Angestellten findet es schwierig, sich an die Arbeit im Büro mit weniger Privatsphäre zu gewöhnen. Auf die Frage, was die größte Veränderung sei, der sie sich bei der Rückkehr ins Büro bewusst geworden waren, gaben 16 Prozent einen Mangel an Privatsphäre an.

• Für 26 Prozent der Befragten war das Mithören von Gesprächen durch andere das größte Problem. 32 Prozent gaben an, dass sie häufig gestört werden, und 28 Prozent fiel es schwerer, sich zu konzentrieren.

• Auf die Frage, was ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz vereinfachen würde, gaben 45 Prozent der Befragten an, dass sie sich mehr Räume für virtuelle Meetings wünschten. Weitere 19 Prozent wünschten sich eine verstärkte Nutzung von AV-Geräten für Konferenzen.

• Mehr als ein Fünftel der Befragten (22 Prozent) hob den Bedarf an besseren Technologielösungen für den Versand vertraulicher Dateien und Daten hervor.

Privatsphäre gewünscht

Scott Wilson, Vice President of Sales & Service bei E-Fax, erklärte: „Vor der Pandemie herrschte die Ansicht vor, dass Büros für die Produktivität unerlässlich seien. Unternehmen konzentrierten sich auf Lösungen, von denen man dachte, dass sie die Zusammenarbeit förderten. Das wiederum führte zu Großraumbüros, Hot-Desking und Menschen, die Seite an Seite in begrenzten Räumen arbeiten. Während der Pandemie passten sich die Büroangestellten, die bedingt durch den Lockdown im Homeoffice tätig waren, schnell an die regelmäßige Nutzung von Technologien wie Videoanrufen und -konferenzen sowie anderen Tools für die digitale Zusammenarbeit an. Sie gewöhnten sich an das höhere Maß an Privatsphäre, das ihnen durch die Arbeit von zuhause aus ermöglicht wurde. Die Angestellten wünschen sich nun ein vergleichbares Niveau an Privatsphäre am Arbeitsplatz. Der Bedarf danach – und die Technologie, die ihn deckt – sind jetzt Realität.“