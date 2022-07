Vor rund zwei Jahren sind 23 Filialen der Volksbanken Raiffeisenbanken mit den Self-Service-Terminals „VR eKiosk“ in eine Pilotphase gestartet (invidis berichtete). Die Terminals sind mittlerweile in ausgesuchten Filialen im Live-Betrieb.

Vergangenes Jahr haben zudem die Verantwortlichen das Joint Venture, bei dem verschiedene Unternehmen beteiligt waren, in eine eigenständige Betreibergesellschaft überführt und hierfür die One Touch GmbH gegründet – mit dem Ziel, Self-Service- und Self-Checkout-Terminals zu ver- und betreiben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Konzepterstellung für Banken, Kommunen und den Handel. CEO des neuen Unternehmens ist Stefan Fischer, CTO Andreas Schulz. Dieser erklärt: „Wir sehen uns als Systemintegrator gegenüber unseren Kunden und unseren Partnern. Je nach Kundenanforderung integrieren wir die entsprechenden Hardware- und Software-Komponenten und entwickeln die Terminals dann gemeinsam mit den Kunden weiter.“

Angebot erweitert

Das Angebot auf dem VR eKiosk wurde in den vergangenen zwei Jahren ausgebaut und an die Kundenbedürfnisse angepasst. Nun soll in diesem Jahr ein neuer Prototyp vorgestellt werden, der die bisherigen Funktionen nochmal erweitert. Aktuell wird beispielsweise die Bereitstellung einer automatisierten Werbeplattform für Endkunden getestet. Ebenfalls in der Testphase: ein neuer Ausweisscanner in Kooperation mit Dermalog Identification Systems, mit dem Fingerabdrücke und Dokumente mit nur einem Gerät gescannt werden können. Darüber hinaus plant One Touch einen zweiten Sim-Karten Dispenser, um künftig den Mobilfunkbereich auf den Selbstbedienungsterminals ausbauen zu können.

Parallel zu der Weiterentwicklung der VR-eKiosk-Geräte arbeitet One Touch an weiteren Kiosk-Systemen.