Ab sofort starten 23 Volksbanken Raiffeisenbanken in ganz Deutschland die Pilotphase für ein neues Selbstbedienungsterminal: Der VR eKiosk ist ein virtuelles Produktregal, das durch die besondere Kombination seiner Hardware und Software ganz neue Möglichkeiten für den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in Bankfilialen ermöglichen soll.

Stephan Grüll, Vorstand VR Entertain, erläutert die Funktionen des VR eKiosk: „Wir starten mit den sehr attraktiven Bereichen Mobilfunk, Gutscheine und Werbevermarktung in die Pilotphase. So kann der Kunde am VR eKiosk nicht nur Prepaid-Mobilfunkkarten kaufen und die notwendige Identitätsprüfung vornehmen; er bekommt seine einsatzfähige SIM-Karte sogar direkt am Auswurfschacht des Terminals. Prepaid-Guthaben gibt es ebenfalls am VR eKiosk. Außerdem kann der Kunde sofort nutzbare Gutscheinkarten für Apps, Spiele, Shopping und Musik erwerben.“

Die Nutzer haben rund um die Uhr Zugriff auf die Angebote des VR eKiosk, da das Selbstbedienungsterminal in den öffentlich zugänglichen SB-Bereichen der Volksbanken Raiffeisenbanken aufgestellt wird. Das 32″-Full HD Display bietet zudem sowohl nationalen, aber gerade auch kleineren, regional tätigen Unternehmen flexible und innovative Werbemöglichkeiten. So können der exponierte Layer und der aufmerksamkeitsstrake Spot direkt mit einem interaktiven Angebot des Werbekunden kombiniert werden. Eine flexible Buchung von Zeitschienen, eine regionale und nationale Aussteuerung sowie die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten sollen den VR eKiosk zu einem interessanten Werbemedium machen.