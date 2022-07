In einer Ambient-Kampagne mit Straßen-Graffiti warb der Spirituosen-Hersteller Brown Forman für die das neue Whisky-Mixgetränk Jack Daniel’s & Berry. In zehn deutschen Städten ließ er die Werbemotive durch Schablonen auf Asphalt sprühen. Auf jedem Motiv – das auch den Slogan „Perfectly mixed. Drink responsibly.“ beinhaltete – war ein Spotify-Code integriert, über den man mit dem Smartphone direkt auf eine fertig gemixte Playlist gelangte. Um die passende Zielgruppe am richtigen Ort zu erreichen, waren die Sprayer vor allem in Szene- und Nightlife-Vierteln unterwegs. Brown Forman Deutschland entwickelte die Kampagne zusammen mit der Düsseldorfer Agentur It Works, dem Kölner Ambient-Werbeanbieter Inovisco und der globalen Mediaagentur Spark Foundry.

Das Video zur Ambient-Aktion in Berlin: