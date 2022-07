Das Einkaufszentrum Valle Real in der Region Camargo (Kantabrien) wurde einer umfassenden Renovierung unterzogen. Das von Sonae Sierra y (Weare) Reify geleitete Projekt wurde von der Baufirma Copsesa und INEL-2000 unterstützt und umfasste eine Investition von mehr als 10 Millionen Euro zur Erneuerung der öffentlich zugänglichen Teile. Daher wurden unter anderem ein Kinderspielzone und Toiletten renoviert. Hier half unter anderem der spanische Integrator LED-Dream.

In den Toiletten wurden dafür 34 LED-Indoor-Displays in verschiedenen Größen und Formen installiert. Sie sind in den 3 Toilettenräumen des Einkaufszentrums verteilt und verfügen laut LED-Dream über eine hohe Pixelauflösung, hohe Bildverarbeitungsqualität und Farbtiefe.

Spektakuläre Orte auf dem stillen Örtchen

Die LED-Dream Group war auch für die Schaffung eines modernen und visuellen Raums für die Sanitäranlagen verantwortlich. Durch das Zeigen des richtigen Contents sollte eine harmonische Gesamtkomposition erreicht werden. Alle Screens sind synchronisiert, um die Inhalte im Einklang darzustellen. Dazu gehören Bilder von den Naturräumen der Region wie den Picos de Europa, den Dünen von Liencres oder den Collados del Asón.

Die LED-Screens wurden in einen Glasrahmen integriert, der für spätere Wartungsarbeiten vollständig zugänglich ist und sich „perfekt an den Raum und die Einrichtung anpasst“, wie LED-Dream auf seiner Website erläutert.

Zudem wurden LED-Screens auf dem neuen Spielplatz „Bird Land“ installiert. „Die trapezförmige und rechtwinklige Anordnung mit Neigung zum Boden für eine bessere Sichtbarkeit der LED-Bildschirme von der Basis des Turms ist eine der Hauptattraktionen dieses maßgeschneiderten Projekts und eine der komplexesten“, erklärte LED-Dream. Die LED-Displays haben eine modulare Struktur und verschiedene Größen.

Für Dave Haynes von Sixteen-Nine, der die Installation besprach, ist die Installation ein Indiz, dass LED mittlerweile Commodity-Status erreicht hat.