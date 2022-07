Im September 2020 stellte Amazon seinen Dash Cart vor – einen intelligenten Einkaufswagen. Seitdem setzte Amazon den Dash Cart in seinen Amazon Fresh-Märkten in den USA ein. Nun hat das Unternehmen auf seinem Blog eine neue Version angekündigt, die laut Amazon aus den Nutzungsbeobachtungen und Kundenfeedback hervorgegangen ist.

Die Amazon Dash Carts sind mit Kameras ausgerüstet, die via moderner Computer-Vision-Technologie erkennen, welche Produkte die Kunden in den Wagen legen. Eine integrierte Waage wiegt dabei etwa Obst und Gemüse – alles vollautomatisch. Damit das funktioniert, müssen Kunden vor Benutzung der Carts über ein Amazon-Konto verfügen sowie beim Einkauf ein Smartphone dabei haben. Vor dem Einkauf hat der Kunde dann über die Amazon-App einen QR-Code am Cart zu scannen, um dieses quasi ‚freizuschalten‘ für die neue Shopping-Experience.

Standort besser bestimmen

Mit neuen Funktionen soll die nächste Dash-Cart-Generation den Einkauf der Kunden bequemer und schneller machen – darunter sind auch Tools, die die Customer Journey besser nachempfinden können und eventuell Vermarktungspartnern bei Retail-Media-Kampagnen unterstützen können.

Zum Beispiel werden auf dem Dash Cart-Screen werden jetzt Bilder von frischen Artikeln in der Nähe angezeigt, zum Beispiel von Obst und Gemüse. Zudem kann Amazon nun genaur bestimmen, wo sich der Einkaufswagen genau im Laden befindet, um Produkte und Angebote in der Nähe besser anzeigen zu können.

Weitere Merkmale sind ein verringertes Gewicht, mehr Ablagefläche und eine längere Akkulaufzeit. Zudem wurde die Outdoor-Festigkeit verbessert, sodass Kunden den Dash Cart bis zu ihrem Auto mitnehmen können.

„Viele unserer Kunden kehren zum Einkaufen in die Geschäften zurück und es ist spannend, ihnen neue und einzigartige Möglichkeiten zu bieten, in unseren Geschäften einzukaufen“, sagt Leandro Balbinot, Chief Technology Officer von Whole Foods Market. „Wir sind begeistert, dass die neueste Version von Dash Cart in unserer Filiale in Westford debütieren wird und können es kaum erwarten, das Feedback unserer Kunden dort zu hören.“