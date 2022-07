Stilvoll The Art of DooH

Immer wieder suchen wir nach ansprechenden Fotos von DooH-Touchpoints als Aufmacherfoto für invidis Artikel. Die großen Anbieter Ströer, Wall, JCDecaux bieten professionelle Shots der Werbeträger und ihrem Umfeld. Wenig emotional aber aussagekräftig. Andere Anbieter wie die Schweizer APG stellen auf Fotos ihre Werbeträger via Photoshop in den Fokus, die Aufnahmen wirken künstlich und realitätsfern. Am schlimmsten sind Aufnahmen kleiner LED-Netzwerkbetreiber die oft nicht mehr als wahllos zusammengewürfelte Handyfotos sind.

Anders bei Hygh, die mit künstlerisch hochwertigen Fotos die Zielgruppe und die Locations feiern. Die Digitalisierung der City hat sich Hygh mit der neuen Kampagne auf die Fahne geschrieben. „New playground for urban creators“ ist das neue Motto, denn programmatische DooH soll „Bunt, laut, frech sein – nur nicht teuer.“

Hygh bringt Stil und Coolness in die traditionelle Branche Außenwerbung, eine Mediengattung die sich mit Programmatic unter der Haube schon neuerfunden hat und enorm erfolgreich ist. Es fehlt bisher nur ein modernes, hippes und cooles Äußeres – ein bisschen mehr Mut in der Kommunikation und Außendarstellung wäre zu wünschen.