Barbara Koch wird bei Tech Data zum 1. August 2022 zum Senior Vice President & Regional Managing Director für Deutschland, Österreich und Schweiz ernannt. Zuvor war sie für die Landesgesellschaft von Tech Data in Deutschland verantwortlich und leitete den Bereich Advanced Solutions in DACH. Sie löst Michael Dressen ab, der nach 10 Jahren an der Spitze des DACH-Tech-Data-Geschäfts in Ruhestand geht.

Barbara Koch kam 2014 zur Tech Data und übernahm die Verantwortung für den Advanced Solutions (AS) Bereich in Deutschland und Österreich. Ab Mitte 2018 wurde ihre Funktion auf die gesamte DACH-Region ausgeweitet. Seit August 2021 hat die Managerin die Position des Managing Directors von Tech Data Deutschland inne. Personalien: Neue Tech Data-Positionen für Barbara Koch und Michael Görner In ihrer neuen Funktion wird Barbara Koch Mitglied des European Executive Boards (EEB) von Tech Data und berichtet an Patrick Zammit, President Europe & APJ Tech Data. Patrick Zammit kommentiert: „Es ist mir eine große Freude, Barbara als neue Leiterin unseres Business in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Tech Data European Executive Board willkommen zu heißen. Sie kann auf eine lange Erfolgsgeschichte in leitenden Positionen innerhalb unseres Unternehmens zurückblicken und ist sowohl in ihrer Region als auch in ganz Europa eine hoch respektierte und anerkannte Persönlichkeit im IT-Channel. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr, um auf dem starken Fundament, das Michael hinterlassen hat, aufzubauen und unsere Geschäftsstrategie in der Region voranzutreiben.“ Ab August 2022 wird Michael Görner, bisher für das deutsche Geschäft des Advanced Solutions Bereiches verantwortlich, die Funktion des Vice President Advanced Solutions in der DACH-Region übernehmen. Die lokalen Organisationen in Österreich und in der Schweiz bleiben wie gehabt bestehen. Michael Dressen verabschiedet sich nach 10 Jahren Der Ruhestand von Michael Dressen beginnt ebenfalls im August. Er kam im Januar 2012 als Regional Managing Director Deutschland und Österreich zu Tech Data und ist seit 2013 Mitglied des European Executive Boards (EEB) von Tech Data. Im Jahr 2018 übernahm er die Gesamtverantwortung für die DACH-Region. Barbara Koch kommentiert: „Ein herzliches Dankeschön meinerseits an Michael Dressen für die exzellente Führung der DACH-Region der Tech Data in den letzten 10 Jahren. Michael hat es geschafft, die Region zu einer der erfolgreichsten innerhalb der Tech Data zu machen. Seine visionäre Sichtweise, seine konsequente Handlung, sein exzellenter Umgang mit Zahlen und Fakten aber auch seine offene und unprätentiöse Art haben ihn zu einem geschätzten Manager und Ansprechpartner gleichermaßen für Kunden, Hersteller und Mitarbeiter gemacht. Ich freue mich sehr, die DACH-Region nun übernehmen zu dürfen und auf die kommenden Aufgaben.“