Im stationären Einzelhandel verzeichnete Hugo Boss im ersten Halbjahr ein währungsbereinigten Umsatzplus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Wachstum von 19 Prozent im Dreijahresvergleich. Diese Entwicklung trieb das Mode-Unternehmen voran, indem es wichtige strategische Initiativen zur weiteren Optimierung des weltweiten Storenetzwerks erfolgreich umsetzte. Einen besonders wichtigen Meilenstein ist der Mitte Juni eröffnete neue Boss Flagship Store in der Londoner Oxford Street.

Aber auch Multibrand Stores – der stationäre Großhandel – konnte den Umsatz währungsbereinigt um 51 Prozent steigern, was auf die starke Nachfrage nach den neuesten Boss und Hugo Kollektionen zurückzuführen ist. Auf Dreijahressicht beschleunigte sich das Wachstum auf 18 Prozent.

Neuer Experience Flagshipstore in London

Im Juni eröffnete Hugo Boss einen neuen Flagship Store in der Londoner Oxford Street – der erste Boss-Store, in dem Kunden die gesamte Palette der digitale Elemente der Marke erleben können. Das neue Einzelhandelskonzept bietet auf zwei Etagen und einer Gesamtverkaufsfläche von 626 Quadratmetern eine nahtlose Mischung aus digitalem und stationärem Einkaufserlebnis. Das neue Ladenkonzept stärkt die Customer Journey entlang der verschiedenen Touchpoints und ist Teil des 500 Millionen Euro teuren Renovierungsprogramms von Hugo Boss.

Die digitale Customer Journey beginnt bereits außerhalb des Boss Store im Schaufenster. Ein interaktiver Screen lädt die Passanten dazu ein, an einem Boss-Videospiel teilzunehmen. Gesteuert wird das Experience über das eigene Smartphone. Im Inneren des neuen Stores findet der Besucher eine nahtlose Mischung aus digitalem und physischem Storytelling – Kunden sollen sich inspirieren lassen und in die Boss Community eintauchen.

Boss setzt auf ein warmes und einladendes Einrichtungskonzept mit natürlichen Materialien und Farben, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, die den Kunden einlädt, sich wie zu Hause zu fühlen.

Eine neue Social-Media-Wand zeigt die Styles der Markenbotschafter, die über eine digitale Shopping-Funktion auf dem Display oder über ein Tablet sofort erkundet und gekauft werden können. Fit-Guide-Tools in ausgewählten Bereichen des Stores ermöglichen es den Kunden außerdem, den perfekten Stil und die perfekte Passform der Produkte zu finden, die von Hemden und Anzügen bis hin zu Jeans reichen. Darüber hinaus bieten Digital Signage-Screens inspirierende digitale Shopping-Touchpoints und ein zusätzliches Fenster in die Welt der Marke der Marke mit kuratierten saisonalen Inhalten.

„Der neue Boss Store in der Oxford Street ist ein wichtiger Meilenstein für das umfassende Store-Renovierungsprogramm, das wir im Rahmen unserer Wachstumsstrategie Claim 5 eingeführt haben. Das neue und innovative Store-Konzept setzt den 24/7-Lifestyle-Ansatz der Marke perfekt in Szene und die Art und Weise, wie wir in Zukunft mit unseren Kunden umgehen werden. Mit einem starken Fokus auf digitale Elemente, heben wir damit das Kundenerlebnis in unseren Stores auf ein völlig neues Niveau“, erläutert Daniel Grieder, Chief Executive Officer von Hugo Boss.

Mit dem neuen Store-Konzept verstärkt Boss auch sein Personalisierungsangebot mit einem neuen interaktiven Screen, der die Kunden einlädt, ihr ausgewähltes Produkt direkt zu personalisieren. Der personalisierte Artikel kann dann innerhalb weniger Minuten im Laden gekauft werden.