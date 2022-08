Goldbach Austria errichtet erstmals eigene digitale Werbeträger und erweitert damit sein DooH-Netzwerk. Das neue Angebot beinhaltet LED-Screens, Hochformat-Stelen und Schaufenster-Screens. Um wie viele Werbeflächen es sich genau handelt, gab Goldbach noch nicht bekannt. Neun Standorte in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich sollen ab September in Betrieb sein, unter anderem an der Summerstage am Donaukanal in Wien. Mit den eigenen Werbeträgern will Goldbach sein programmatisch buchbares Netzwerk erweitern, das zur Zeit 740 Screens umfasst mit rund 76 Millionen Bruttokontakten in 2 Wochen.

Die Standorte wählte Goldbach in Kooperation mit dem langjährigen Partner Digilight aus. LED-Screens und Stelen will der Außenwerber an stark frequentierten Orten positionieren, wie Kreuzungen, Wegen zu Shopping-Centern und großen Straßen. Schaufenster-Screens sollen die Sichtbarkeit an Fußwegen ergänzen. Werbetreibende können die Screens laut Goldbach sowohl klassisch, programmatisch als auch mit Sonderwerbeformen, wie etwa das Bekleben des Werbeträgers, buchen.