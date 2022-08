Medium, Inhalt und Location – ein aktuelle Kampagne des Kreuzfahrtschiffes Aida beeindruckt durch Kongruenz aller drei Faktoren: Wellen schwappen von Ströers prominent platzierten Screens in der Hafenstadt Hamburg. Aida nutzt dafür die Forced-Perspective-Technik, durch die das Meer aus dem Display zu strömen scheint. Neben Ströers „Giant Screens“ am Hamburger Hauptbahnhof nutzt Aida auch die im März eingeweihten DooH-Leuchttürme, genannt „Public Video City Towers“ – eine Art LED-Litfaßsäulen. Der 3D-Effekt entsteht hier, indem der Inhalt in einen schwarzen Rahmen gesetzt wird und wirkt am besten, wenn man direkt gegenüber des Screens steht.

Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing bei Aida Cruises, sagt: „Die innovative 3D-Werbekampagne bietet uns komplett neue gestalterische Möglichkeiten, die das Produkt noch realistischer machen und beim Betrachter zu noch mehr Beachtung führen.“ Ströer zeigte die Kampagne, die unter dem Motto „Aida ❤ Hamburg“ stand, im Vorfeld der Hamburg Cruise Days. Konzept und Umsetzung stammten von der Ströer-Tochter Content Fleet.