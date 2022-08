BMW sucht auf der Gamescom in Köln gleich mit zwei Launches die Nähe zur Gaming Community: ein Konzeptauto mit Pokémon-Branding und ein eigenes Metaverse. Der Mini Concept Aceman ist ein Elektromobil, das sich im „Pokémon-Modus“ zur Gaming-Kabine umwandelt. Im „Miniverse“ können Fans mit der virtuellen Version dieses Konzeptautos durch die Mini-Welt fahren und mit anderen Usern interagieren.

Pikachu x Mini – eine Brand-Match

Das Pokémon-Mobil steht derzeit in Halle 5.2 auf der Gamescom. Schaltet man in den „Experience Mode“ erscheint das Pokémon Pikachu in einer Animation auf dem OLED-Display. Pikachu und seine gelben Blitze laufen in einer Videoschleife, die sich mit einem Projektor über das Display hinaus auf Dashboard, Vordertüren und sogar durch die Windschutzscheibe erstreckt. Steht das Auto vor einer Wand, könnte man so eine Konsole anschließen und im Auto zocken. Pikachu und Mini: ein ideales Match, findet Stefanie Wurst, Leiterin der Marke Mini. Pikachu, das „Elektro-Pokémon“, passe zu Minis Zukunftsplänen: Bis 2030 will die Marke nur noch E-Autos herstellen.

Mit Demodern ins Metaverse

Das Konzept-Auto ist nicht das einzige Gamification-Projekt von BMW: Mit der Marke Mini will der Konzern sich jetzt auch dem Metaverse-Trend anschließen. Dafür ließ BMW das Miniverse von der Digitalagentur Demodern entwickeln, die auch schon für Nike und Ikea immersive Digitalerlebnisse kreierte. Im Miniverse gibt es keine Avatare, sondern nur den Mini Concept Aceman, mit dem User durch sechs verschiedene Stadtteile fahren können. Untereinander können sie sich im Chat und mit der Emoji-Funktion austauschen. Mobile-first und direkt ist der Zugang zum Miniverse – über alle gängigen Browser und ohne Registrierung.

„Mini ist als Marke dafür bekannt, viele Dinge mit einem gewissen Augenzwinkern zu sehen und dabei Spaß zu haben,“ erklärt Jason Brandt, Experience Director bei Demodern. Was Mini mit der Gaming-Welt verbindet? Beide hätten eine enthusiastische Fan-Base, die sich für die jeweils andere Welt begeistern könne, so BMW in der Pressemitteilung. „Im Mini der Zukunft wird Gamification eine immer größere Rolle spielen und ein einzigartiges Erlebnis für unsere Kunden bieten,“ sagt Stefanie Wurst.