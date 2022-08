Iconsiam ist Bangkoks hippste Shoppingmall – die Betreiber nennen es großspurig „Die Ikone des ewigen Wohlstandes“ (The Icon of eternal prosperity). Wo wenn nicht hier im Shopping Center am Ufer des Chao Praya im Herzen der 10 Millionen Einwohner Stadt ist Great Wall Motors mit einem zweistöckigen Experience Center vertreten. In besten Gesellschaft zwischen Porsche, BMW, Volvo und Maserati.

Porsche und Volvo sind mit ihren bewährten Shopping Center Konzepten vertreten, während der lokale BMW-Importeur und Maserati mehr auf Ausstellung von Fahrzeugen und Motorrädern als auf Experience setzt. Great Wall Motors (GWM) ist als einziger Autohersteller auf zwei verbundenen Etagen präsent, verbunden mit einer Treppe und für Kinder mit einer Rutsche. Auffallend sind die immensen LED-Video Walls, Digital Signage basierte Konfiguratoren (Projection Mapping mit LED-Backwall) und allesmögliche Digital. Auch ein Kaffee mit Außenterrasse soll zum Verweilen und der Interaktion mit GWM einladen. Die Fläche bietet zahllose Insta-Momente die auch ausgiebig von Jugendlichen genutzt werden.

Auf dem Papier hat die Agentur für GWM alles richtig gemacht und trotzdem fehlt es dem Experience Center an immersiven und emotionalen Touchpoints und Relevanz. Große Fläche und viel Digital können ein fehlende Story nicht ersetzen.