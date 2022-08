Obsbot zeigt erstmals auf der IFA 2022 sein Portfolio an intelligenten Lösungen für Videokonferenzen oder Live-Streams. Geeignet sind die Lösungen für Unternehmen, Influencer, Blogger, Streamer und Privatanwender.

Darunter ist die Obsbot Tiny 4K, eine Videokonferenzkamera mit 4K-Ultra-HD-Auflösung. Die in der Tiny 4K verbaute KI-Technologie gewährleistet eine gleichbleibende Bildschärfe, auch wenn der Sprecher sich vor der Kamera bewegt.

Der smarte Autofokus justiert die Schärfe nach, sodass die Zuschauer den Sprecher immer deutlich im Mittelpunkt sehen. Wenn der Sprecherkopf in der Naheinstellung zu sehen ist, lässt die Kamera nach oben immer noch genügend Platz. Verändert der Sprecher seine Kopfposition, schwenkt, neigt oder zoomt die Kamera mit. Auch mit schnellen Bewegungen soll die KI in der Tiny 4K mithalten können.

Mit Kamera oder Smartphone

Ebenfalls dabei ist die Webcam Obsbot Meet 4K, die mit HDR- und Autobelichtungstechnologien sowie einem /2,8“ Sony 4K-Sensor ausgestattet ist. Dadurch sollen die Bilder sehr detailreich sein und auch bei schlechten Lichtverhältnissen professionell und ausgewogen wirken.

Auch die Meet 4K verfügt über einen KI-Algorithmus, die KI-Autoframing-Funktion: Im Einzelmodus lässt sich zwischen Nahaufnahme-, Oberkörper- und Portrait-Modus wechseln. Bei aktiviertem Gruppenmodus passt sich der Bildausschnitt der Meet 4K automatisch an. Alle Teilnehmer werden dadurch vollständig erfasst. Zusätzlich liefert die Auto-Exposure- und Face-AE-Funktion stets eine zielgerichtete Belichtung. Gesichter sind dadurch immer deutlich zu erkennen.

Für Vlogger und Live-Streamer bietet das Unternehmen die Smartphone-Halterung Obsbot Me an. Mithilfe eines bürstenlosen Motors kann das Tool auch bei schnellen Bewegungen adäquat mitgehen. Dank der eingebauten Weitwinkelkamera und des KI-Bildprozessors kann die Obsbot Me alle Verfolgungs-Algorithmen selbst ausführen und benötigt keine zusätzliche App- oder Bluetooth-Verbindung. Das Gerät ist mit einem Universalgelenk und einer drehbaren Halterung ausgestattet.