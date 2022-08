Während die ISE in Barcelona (nächste Messe öffnet am 31.1.2023) und die Infocomm (Orlando/Las Vegas) den meisten invidis Lesern ein Begriff sind, sieht es mit den asiatischen Schwestermessen anders aus. Doch immer mehr europäische Hersteller und Lösungsanbieter expandieren nach Asien – ein guter Grund für einen Messebesuch. Die Einreise ist mit Ausnahme von China für dreifach geimpfte überall wieder möglich.

Bereits in zwei Wochen startet die Integrate in Sydney / Australien – ein kleiner aber spannender Markt mit vergleichbaren Kundenanforderungen wie in Europa. Der am schnellsten wachsende Digital Signage Markt ist Indien – in vier Wochen findet die Infocomm India in Mumbai (Ehem. Bombay) statt. In der ersten Novemberwoche trifft sich die Digital Signage Branche in Bangkok zur Infocomm Southeast Asia. Das genaue Datum für die Infocomm China Peking steht aus pandemiegründen nicht fest.