Nachdem der IT-Distributor Siewert & Kau bekannt gab, seine Logistikfläche um das Doppelte zu erweitern, stellte er im August auch fast 30 neue Mitarbeiter ein – inklusive 13 neuer Auszubildender. Mit den Neuzugängen arbeiten beim Unternehmen mit Sitz in Bergheim nun insgesamt 36 Azubis.

Geschäftsführer Björn Siewert kommentiert die Rolle der Auszubildenden im Betrieb: „Alle arbeiten direkt in echten Projekten und bekommen so Chancen sich zu beweisen. Das und ein gutes Betriebsklima macht uns als Arbeitgeber attraktiv und motiviert die Jugend.“ Das Engagement lohne sich, denn fast alle hätten laut Siewert & Kau die Chance auf eine Übernahme.

Kerem Menekse, der dem Unternehmen am 01. August beitrat, sagt zu seinem Einstieg bei Siewert & Kau: „Ich bin ein leidenschaftlicher Gamer und wollte schon immer was mit Computern machen. Jetzt habe ich die Chance hier als Focus Sales Manager im Gaming Bereich zu arbeiten. Die IT-Branche ist sehr zukunftsorientiert und bietet für mich die beste Perspektive. Das passt wie die Faust aufs Auge.“ Maximilian Kreutz, der sich im 2. Ausbildungsjahr befindet, sagt: „Man wird hier nicht als Azubi behandelt, sondern als gleichwertiger Kollege. Man kann jeden, egal in welcher Position um Hilfe bitten und bekommt die dann auch.“