Nicht überall wo ein bekannter Name steht, steckt das bekannte Unternehmen auch dahinter. So zum Beispiel bei Mobilfunkmasten von Telekom, Telefonica, Vodafone & Co. – in den letzten Jahren trennten sich die Mobilfunkbetreiber von ihrer teuren Infrastruktur. Tausende von Funkmasten sind heute in der Hand von spezialisierten Unternehmen, finanziert von Finanzinvestoren.

Ein ähnliches Geschäftsmodell betreibt Wildstone in der DooH-Industrie: Wildstone übernimmt bestehende statische Poster-Standorte von Clear Channel, JCDecaux oder Ocean Outdoor und digitalisiert sie mit großformatigen Roadside LED. Nach außen ist der Infrastrukturanbieter Wildstone nicht ersichtlich, vermarktet werden die DooH-Flächen weiter von den großen Out-of-Home-Namen. Wildstone sichert das Investment durch langfristige, festverzinsliche und inflationsgebundene Verträge ab.

In den vergangenen 18 Monaten konnte Wildstone Capital das Portfolio von DooH-Screens verzehnfachen, unter anderem durch die Übernahme von Insite Poster Properties. Heute verfügt der Infrastrukturbetreiber über ein Portfolio von mehr als 3.000 Out-of-Home-Werbeflächen in Großbritannien, Irland und den Niederlanden, einschließlich digitaler Super-Premium-Werbeflächen entlang wichtiger Straßen und Autobahnen.

Neuer Mehrheitseigentümer von Wildstone Capital ist Antin Infrastructure Partners, die die Anteile vom Finanzinvestor Digital Bridge erworben haben.

Damian Cox, CEO und Gründer von Wildstone, erklärte: „Europa bietet eine riesige ungenutzte Chance, und die Expansion in diese Länder ist eine natürliche Erweiterung unseres Geschäftsmodells, das darin besteht, zu akquirieren, zu erweitern und zu skalieren. Die Zukunft der Outdoor-Medieninfrastruktur ist digital, und wir sind bei weitem am besten positioniert, um einen beträchtlichen Teil des globalen Marktanteils zu erobern. Antin hat das erhebliche Wachstumspotenzial erkannt, und gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um die Expansion zu beschleunigen.“

Stéphane Ifker, Senior Partner bei Antin, kommentierte: „Angesichts der Tatsache, dass der britische Markt innerhalb von 10 Jahren voraussichtlich zu 70 % digitalisiert sein wird, freuen wir uns, Wildstone dabei zu unterstützen, seine Geschäftstätigkeit in Großbritannien auszubauen und den Erfolg des Unternehmens in anderen europäischen Schlüsselmärkten zu wiederholen. Die Infrastruktur der Außenwerbung ist ein vertrauenswürdiges Übertragungsmedium mit nationaler Reichweite, was sie für die Wertschöpfungskette der Werbung und die öffentlichen Interessengruppen unverzichtbar macht.“